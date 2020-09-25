İon tarihini değiştiren kitap

Phokaia (Foça) antik dönemin en önemli İon medeniyeti şehirlerinden biridir. Bugünkü Batı uygarlığının temelleri buraya dayanır. Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal’dan bayrağı devralan Prof. Ömer Özyiğit 1989 yılından itibaren Foça’nın 30 yıl bilimsel kazı başkanlığını yürüttü. Daha önce ‘Phokaia I’ ve ‘Phokaia II’de kazıları detaylı şekilde anlatmıştı. Şimdi de üç cilt olarak yayımlanan ‘Phokaia III’ geldi. Prof. Özyiğit, söylemese de bu kitap dünyada bu alanda yazılmış 40-50 kitabın bilgilerini çöpe atıyor. Çünkü hem İon tarihleri değişiyor hem de mimari bilgiler yenileniyor. Özyiğit’le yeni kitabını konuştuk.

‘Phokaia 3’, kaç yıllık bir emeğin sonucu?

Kitabın hazırlanması son dört yılda oldu. Athena Tapınağı üzerine yoğun çalışmalar 2009 yılından itibaren gerçekleşti. 2009 yılında üzerindeki eski okul binasını yıkınca tapınağın temel izlerine ulaştık. Athena Tapınağı’nda ilk kazılarımız 1998 yılında başladı; fakat kitabın içerisindeki bilgileri hazırlamamız ve sonuçlara ulaşmamız, yani fikri hazırlık ve çalışma, 1975 yılından itibarendir.

Bu kitapla İon kültür tarihini yeniden yazdınız diyebilir miyiz?

Kitapta önemli yenilikler var. Özellikle İon mimarlığı konusunda. İon mimarlık tarihinde kronolojik olarak önemli değişimler var. Örneğin Phokaia Athena Tapınağı’nın tarihi en az 60 yıl geriye gitti. Ünlü Samos Hera Tapınağı’nın tarihi ise 80 yıl daha önceye alındı. Didyma Apollon Tapınağı’nın tarihi de çok daha eski olmalı. Bunun sonucunda birçok İon Tapınağının kronolojileri çok daha önceye gitmeli. Ortaya çıkarılan çok sayıdaki mimarlık elemanlarının, özellikle üstyapıdaki öğelerin ahşap olduğu sanılıyordu. Oysa bu tapınak kazıları, arşitrav, taç blok, geisipodes ve geisonun İÖ 7. yüzyılın sonlarında taştan yapılmış olduğunu kanıtladı.

Bu kitaptaki çalışma yönteminiz ne oldu?

İşin içine girince Arkaik Dönem mimarlık tarihinde önemli yanlışlıkların olduğunu gördüm. Çalıştıkça çok daha büyük yanlışlıkların var olduğunu anladım. Tarihleme kriterlerini ortaya koyduk. İon dünyasındaki tapınakların tarihlerinin doğru olmadığını gördüm. Yalnızca Ephesos Artemis Tapınağı, Herodotos’un vermiş olduğu bilgiyle doğru olarak tarihleniyordu. Mevcut tapınakların hiçbirinin seramikle tarihlenmediğini fark ettik. Böylelikle Phokaia Athena Tapınağı bildiğimiz kadarıyla seramikle tarihlenen ilk tapınak oluyor.

İon tapınakları arasında Phokaia Athena Tapınağı’nın önemi nedir? Hangi özellikleriyle öne çıkıyor?

Phokaia Athena Tapınağı Kazıları, İon mimarlığına önemli bir kronolojik boyut getiriyor. Kurulan kronoloji ile Anadolu’da bulunan çok sayıdaki önemli İon yapılarına da yeni bir kronoloji getirilmiş bulunmaktadır. İÖ 630-560 yılları arasındaki bu kronoloji, birçok kuralı da değiştirmiş durumda. Bu çalışmada arkeoloji bilimine 10 yeni kuramla katkıda bulunuldu. Örneğin, Anadolu İon kaidelerinin Samos ve Ephesos diye ikiye ayrılmalarının doğru olmadığı, bunların tümünün aynı tip kaide oldukları ve Samos tipi diye adlandırılan İon kaidelerinin Ephesos tipi diye adlandırılan İon kaidelerinin öncüsü olduğu ortaya konuluyor.

Kitabın Batı dünyasındaki yansımaları nasıl oldu veya olacak?

Kitap daha yeni basıldı; bu nedenle kritikler daha oluşmadı; ancak yabancı ülkelerdeki bilim adamlarından oldukça talep olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. Burada önemli olan duvara bir sıra taşın konulmasıdır, yani bilime katkıda bulunulmasıdır. Eleştiri olması gerekir. Yoksa bilim ilerlemez.

PHOKAIA III (3 cilt)

Ömer Özyiğit

Ege Yayınları, 2020

1312 sayfa, 990 TL.