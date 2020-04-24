Instagram’da çocuk şenliği

Doğan Egmont, #EvdeKal çağrısına kulak vererek 23 Nisan coşkusunu evlerde yaşatmaya hazırlanıyor. Açılışın Zülfü Livaneli ile yapılacağı Çocuk Şenliği’nde ünlü yazar, çocuklara kendi 23 Nisan’ını anlatacak. Atlas’ın Dünyası kitap serisi ile tanıdığımız sevilen yazar Berna Kumaş Sipahi arkadaşlık ve çevre bilincinin önemine vurgu yapacak, en son Mustafa serisi ile okurlarıyla buluşan Sevil Köybaşı Mustafa’dan Mustafa Kemal Atatürk’e bir liderin yolculuğunu anlatacak. Ödüllü çocuk yazarı Ömür Kurt TBMM’nin açılışından ve ulusal egemenliğin öneminden bahsedecek. Yarattığı hayali kahramanlarla çok sevilen Göktuğ Canbaba ise kitaplarındaki karakterlerden ve onların dünyalarından bahsedecek.

Şenlikte çocuklar, sevdikleri yazarlarla birlikte aktiviteler de yapabilecekler. Çocuklar için kaleme aldığı mindfulness kitabı ile tanıdığımız İlksen Utlu “anda olmak” üzerine etkinlik gerçekleştirecek. Siz Hiçbir Kitaba Sarıldınız Mı? Kitabı yeni yayınlanan Gökçe İrten ise çocuklarla beraber çizim yapacak. Yazarlarla gerçekleştirilecek söyleşi ve etkinliklerin yanı sıra 3Taş Dergi, Kukuli ve LOL Dergi etkinlikleri ile de çocukların hayal gücü ve yaratıcılıklarını desteklemeyi amaçlayan şenliğin kapanışında ise İtalyan Şef Danilo Zanna piyano sürprizi ile yer alacak.