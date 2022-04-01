Ä°nsan, yavrusunu hiÃ§ kÄ±skanÄ±r mÄ±

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RomanÄ±n orijinal adÄ± olan â€˜La Perraâ€™ kelimesinin ikili bir anlamÄ± var Ä°spanyolcada. Hem â€˜diÅŸi kÃ¶pekâ€™ hem de argoda â€˜fahiÅŸeâ€™ anlamÄ±nda kullanÄ±labiliyor. Nitekim bu hikÃ¢yedeki diÅŸi kÃ¶pek, bir noktadan sonra â€˜kaltakâ€™ damgasÄ±nÄ± da yiyor sahibi tarafÄ±ndan...

KolombiyalÄ± yazar Pilar Quintanaâ€™nÄ±n TÃ¼rkiyeâ€™de yayÄ±mlanan ilk eseri olan â€˜KÃ¶pekâ€™te; baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸrayan beklentilerimizi, kendimize ve etrafÄ±mÄ±za zarar verici kÄ±skanÃ§lÄ±klarÄ±mÄ±zÄ±, ÅŸartlarÄ±n bize dayattÄ±ÄŸÄ± mutsuzluÄŸumuzu, maruz kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ya da bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸiddeti, gÃ¼ndelik hayatÄ±mÄ±zda usul usul beliren, geÃ§miÅŸten gelen suÃ§luluk duygularÄ±mÄ±zÄ± Kolombiyaâ€™da bir sahil kasabasÄ±nda yaÅŸayan siyah bir kadÄ±n olan orta yaÅŸlÄ± Damarisâ€™le birlikte tekrar gÃ¶zden geÃ§iriyoruz. Damaris, Ã§ocukluÄŸunda yanÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± beyaz ailenin bÃ¼yÃ¼k yazlÄ±k evinin bakÄ±mÄ±nÄ± Ã¼stlenmiÅŸ bir kadÄ±ndÄ±r. Reyes ailesi yaÅŸanan bir trajedi yÃ¼zÃ¼nden 20 yÄ±ldÄ±r o eve gelmiyor. Ama Damaris ve balÄ±kÃ§Ä± kocasÄ± Rogelio evi onlar gelene kadar dÃ¼zenli ve temiz tutmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Damaris hem kocasÄ±na yardÄ±m ediyor hem de iki evi Ã§ekip Ã§eviriyor.

Ã‡ocuk sahibi olamamasÄ±nÄ±n hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± hep taÅŸÄ±maktadÄ±r, hatta bu durum uzun zamandÄ±r kocasÄ±yla arasÄ±nda bir mesafe oluÅŸturmuÅŸtur; hiÃ§ konuÅŸmadan geÃ§irdikleri gÃ¼nler oluyor, bazen de kendisini televizyon dizileriyle uyuÅŸturuyordur. Anne olma hayallerini bir kenara bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±r ama yine de kasabada yeni yavrulamÄ±ÅŸ bir kÃ¶peÄŸin daha birkaÃ§ gÃ¼nlÃ¼k diÅŸi yavrusunu alÄ±p onu sevgiyle ve ÅŸÄ±martarak bÃ¼yÃ¼tmeye karar verir. Hatta ona doÄŸurmayÄ± hayal ettiÄŸi kÄ±zÄ±nÄ±n adÄ±nÄ± takar. Ancak zaman geÃ§tikÃ§e yavru kÃ¶pek Chirliâ€™nin tam da hayal ettiÄŸi gibi bir â€˜kÄ±z evlatâ€™ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamaya baÅŸlar.

AÅŸÄ±rÄ± idealize ettiÄŸi â€˜kÄ±zâ€™Ä±nÄ±n beklediÄŸinden daha baÅŸÄ±na buyruk takÄ±lmasÄ±, yaÅŸamÄ±nda sÃ¼rekli olarak hem duygusal hem de fiziksel ÅŸiddet gÃ¶rmÃ¼ÅŸ bir kadÄ±n olan Damarisâ€™i daha da bÃ¼yÃ¼k bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na sÃ¼rÃ¼kler. Tutkuyla baÄŸlandÄ±ÄŸÄ± bu kÃ¼Ã§Ã¼k kÃ¶pek yavrusuyla olan iliÅŸkisi, bÃ¼yÃ¼dÃ¼kÃ§e farklÄ± bir anne-kÄ±z iliÅŸkisine doÄŸru evrilir.

Arada bir kan baÄŸÄ± olsun ya da olmasÄ±n bir anne-kÄ±z iliÅŸkisinin anatomisi karmaÅŸÄ±ktÄ±r. Bir insanÄ±n kendi Ã§ocuÄŸunu kÄ±skanmasÄ±nÄ± anlamak ve anlatmak da derin ve zor bir meseledir. Emek ve sevgiyle bÃ¼yÃ¼tÃ¼len bir diÅŸi kÃ¶pek olan Chirliâ€™nin kÄ±z evlatlÄ±ÄŸÄ± gibi kendi anneliÄŸi de Damarisâ€™in annelik anlayÄ±ÅŸÄ±ndan farklÄ± olur. Chirli yaptÄ±ÄŸÄ± her harekette kendi doÄŸasÄ±nÄ±n izini sÃ¼rmekte ama Damarisâ€™in (yani annenin) hayallerini de sÃ¼rekli yÄ±karak yapmaktadÄ±r bunu. Damarisâ€™in kendi Ã§ocukluÄŸunda Ã§ok yakÄ±nÄ±nda yaÅŸanan bir trajedinin bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± izler de, evlerinin Ã¶nÃ¼ndeki kÄ±yÄ±da yaÅŸanan gelgitler gibi giderek daha Ã§ok belirginleÅŸir. Kendi sahipsiz bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla giderek daha Ã§ok yÃ¼zleÅŸtirir, keskin kararlar almaya sevk eder onu.



SERT Ä°KLÄ°MÄ°N SERT ÃœSLUBU

BazÄ± sayfalarda sevimli sahneler yaÅŸansa da pek sempatik bir kÃ¶pek hikÃ¢yesi deÄŸil anlatÄ±lan. Hatta bazÄ± anlarda yine bir Latin sertliÄŸi barÄ±ndÄ±ran â€˜Amores Perrosâ€™ (ParamparÃ§a AÅŸklar ve KÃ¶pekler) filmini de anÄ±msatÄ±yor. â€˜Tutkuâ€™nun ÅŸiddetini bir sÃ¼re sonra â€˜kÃ¶peklikâ€™le birleÅŸtiren ve hatta â€˜aÅŸkÄ±n kahpeliÄŸiâ€™ne vurgu yapan delikanlÄ± bir filmdir. Quintanaâ€™nÄ±n â€˜KÃ¶pekâ€™ romanÄ± daha diÅŸi bir dÃ¼nyadan bakÄ±yor ele aldÄ±ÄŸÄ± mevzulara ama bu diÅŸilik, aklÄ±nÄ±za daha duygusal, nahif tercihler de getirmesin.

Chirli, Damarisâ€™in hayalindeki anneliÄŸi yÄ±karken, yazar da Kolombiyaâ€™nÄ±n sert doÄŸasÄ±nÄ± ele alÄ±ÅŸÄ±yla bizim ÅŸartlandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z doÄŸa gÃ¼zelliÄŸini yÄ±kmakla meÅŸgul sanki. Sert fÄ±rtÄ±nalar, kovayla boÅŸaltÄ±lÄ±yormuÅŸ gibi yaÄŸan yaÄŸmurlar, sÄ±k ve karanlÄ±k ormanlar, balÃ§Ä±k gibi yoÄŸun Ã§amurlar, Ä±sÄ±rgan sinek sÃ¼rÃ¼leri, iri karÄ±ncalar, kÃ¶peklerin kolay gitmeyen Ã§iÅŸ kokularÄ± karÅŸÄ±lÄ±yor bizi doÄŸa tasvirlerinin iÃ§inde. Deniz de korkutucu, ara sÄ±ra yuttuÄŸu bedenleri tÃ¼kÃ¼rÃ¼p karaya atÄ±yor adeta. Denize karÄ±ÅŸan bedenlerin gÃ¶zlerini, ayak parmaklarÄ±nÄ± kemiren balÄ±klar Ã§Ä±kÄ±yor bazen sayfalarda karÅŸÄ±mÄ±za. Bazen insanlar fazla kÃ¶pek yavrularÄ±nÄ± denize atÄ±yorlar bakamayacaklarÄ± iÃ§in. Bazen kÃ¶pekler kendi yavrularÄ±nÄ± yiyebiliyorlar. Ã–yle sert bir iklim var yani o coÄŸrafyada. Pilar Quintanaâ€™nÄ±n anlatÄ±mÄ± da bu atmosferle koÅŸut bir sertlik barÄ±ndÄ±rÄ±yor. Damarisâ€™in iÃ§ dÃ¼nyasÄ±, kocasÄ±yla olan gelgitli iliÅŸkisi son derece akÄ±cÄ± bir ÅŸekilde aktarÄ±lmÄ±ÅŸ. GÃ¶lgelerde dolaÅŸmak konusunda mahir bir Ã¼slup fark ediliyor.

KadÄ±n yazarlarÄ±n annelik Ã¼zerinden insanoÄŸlunun karanlÄ±k bÃ¶lgelerinde dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ± eserler giderek daha Ã§arpÄ±cÄ± bir hale geliyor sanki. Samanta Schweblinâ€™in â€˜Kurtarma Mesafesiâ€™, Elena Ferranteâ€™nin â€˜KaranlÄ±k KÄ±zâ€™Ä± da Pilar Quintanaâ€™nÄ±n â€˜KÃ¶pekâ€™iyle Ã§akÄ±ÅŸÄ±yor bir noktada. Duygusal olarak yoÄŸun bir anlatÄ±mla yazÄ±ldÄ±klarÄ± gibi, baÅŸkahramanlarÄ± olan annelerin gergin ruh halleri erkek okuyucularÄ± dahi yakalayan, kÃ¶ÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ran bir karanlÄ±ÄŸa iÅŸaret ediyor. DÃ¼nyada insanÄ±n bencillik ve ego konusunda geÃ§irdiÄŸi en bÃ¼yÃ¼k test, ebeveyn olmaktÄ±r. Ya da bir yavrunun sorumluluÄŸunu almak...



KÃ–PEKÂ

Pilar Quintana

Ã‡eviren: Havva Mutlu

Can YayÄ±nlarÄ±, 2022

112 sayfa