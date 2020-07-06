MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberlerİngiltere’de sanata 1.57 milyar sterlinlik destek
GeriKitap Sanat İngiltere’de sanata 1.57 milyar sterlinlik destek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
Haber Giriş: 06.07.2020 - 15:37,Son Güncelleme:

İngiltere’de sanata 1.57 milyar sterlinlik destek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İngiltere’de sanata 1.57 milyar sterlinlik destek
Abone Olgoogle-news

İngiliz hükümeti koronavirüs salgını nedeniyle üç aydır kapalı olduğu için ciddi bir ekonomik kriz içinde olan sanat kurumlarına yeni bir destek paketi hazırladı.

İngiltere’de hükümet, Covid19 salgını nedeniyle ekonomik kriz içinde olan tiyatro, galeri, müze ve diğer kültür sanat mekânları için 1.57 milyar sterlinlik bir destek paketi hazırladı. Kültür Bakanı Oliver Dowden yaptığı açıklamada hükümetin bu yeni destek paketiyle, İngiltere’nin sanat sektörünün ‘baştacı’ olan Royal Albert Hall ve ulusal galeriler gibi sanat kurumlarının yanı sıra lokal mekânları da korumayı amaçladığını belirtti. Hükümetin kararı, İngiltere’de sanat sektöründen haftalardır yükselen çağrı ve baskının ardından geldi. Bir süredir sanat sektöründen pek çok isim kültür mekanlarının tamamen kapanma riskiyle karşı karşıya olduğunu yineliyordu. Koronavirüs salgını nedeniyle üç aydır kapalı olan tiyatroların pek çoğu, çalışanlarını işten çıkarmak zorunda kalacağını açıklamıştı. Son olarak müzik sektöründen 1500 isim, destek taleplerini ileten ortak imzalı mektuplarını hükümete sunmuştu.

İngiltere’de sanata 1.57 milyar sterlinlik destek

BBC’nin haberine göre sanat kurumları temsilcileri kararı memnuniyetle karşıladı. Ancak söz konusu desteğin bölgeler ve sanat kurumları arasında nasıl dağıtılacağı ve başvuru sürecinin nasıl yürütüleceği konuları henüz net değil.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle