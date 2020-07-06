İngiltere’de sanata 1.57 milyar sterlinlik destek

İngiltere’de hükümet, Covid19 salgını nedeniyle ekonomik kriz içinde olan tiyatro, galeri, müze ve diğer kültür sanat mekânları için 1.57 milyar sterlinlik bir destek paketi hazırladı. Kültür Bakanı Oliver Dowden yaptığı açıklamada hükümetin bu yeni destek paketiyle, İngiltere’nin sanat sektörünün ‘baştacı’ olan Royal Albert Hall ve ulusal galeriler gibi sanat kurumlarının yanı sıra lokal mekânları da korumayı amaçladığını belirtti. Hükümetin kararı, İngiltere’de sanat sektöründen haftalardır yükselen çağrı ve baskının ardından geldi. Bir süredir sanat sektöründen pek çok isim kültür mekanlarının tamamen kapanma riskiyle karşı karşıya olduğunu yineliyordu. Koronavirüs salgını nedeniyle üç aydır kapalı olan tiyatroların pek çoğu, çalışanlarını işten çıkarmak zorunda kalacağını açıklamıştı. Son olarak müzik sektöründen 1500 isim, destek taleplerini ileten ortak imzalı mektuplarını hükümete sunmuştu.



BBC’nin haberine göre sanat kurumları temsilcileri kararı memnuniyetle karşıladı. Ancak söz konusu desteğin bölgeler ve sanat kurumları arasında nasıl dağıtılacağı ve başvuru sürecinin nasıl yürütüleceği konuları henüz net değil.