İngiliz sanatçılar destek istedi

Dua Lipa

Rock grubu Rolling Stones’un üyeleri, Dua Lipa ve Paul McCartney’in de aralarında olduğu 1500 sanatçı, Covid19 salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan müzik sektörüne destek verilmesi için İngiliz hükümetine çağrı yaptı. Sanatçılar ortak imzayla kaleme aldıkları mektupta “Dünyadaki müzik endüstrisi kitlesel bir kriz içinde. Koronavirüsten dolayı konserlerin ve festivallerin 2021 yılından önce başlamasının ihtimali yok. Müzik sektöründe bir sürü insanın işsiz kaldığı görülüyor. Hükümetin en kısa zamanda açık koşullu zaman çizelgesiyle müzik sektörü için hareket planını sunması gerekiyor. Aksi takdirde insanlar gün geçtikçe daha da karamsarlaşıyor” ifadeleri yer aldı. (BBC'den çeviren: Ömer Tülünay)