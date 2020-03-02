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Kitap Sanat
Haber Giriş: 02.03.2020 - 14:53,Son Güncelleme:/

Sahnede 'Bir Ölüm Randevusu’

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Sahnede 'Bir Ölüm Randevusu’
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Tiyatro Mundus sezona, Orkun Genç'in yazıp yönettiği yeni oyunu 'İn' ile devam ediyor.

Santa Monica Dağı’nın tepelerinde bir ‘İn’de geçen Tiyatro Mundus yapımı oyun, bir grup arkadaşın küçükken oyun oynadıkları gizli bir mağarada olup bitenleri anlatıyor. Orkun Genç’in yazıp yönettiği oyunun oyuncu kadrosunda Alara Türkü Aktaş, Emre Esti, Merve Pehlivan, Orkun Genç, Osman Doğan, Özge Şahingöz gibi isimler bulunuyor. ‘İn’, 3 Mart Salı günü Akasya Kültür Sanat Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.

Sahnede Bir Ölüm Randevusu’

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