Sahnede 'Bir Ölüm Randevusu’

Santa Monica Dağı’nın tepelerinde bir ‘İn’de geçen Tiyatro Mundus yapımı oyun, bir grup arkadaşın küçükken oyun oynadıkları gizli bir mağarada olup bitenleri anlatıyor. Orkun Genç’in yazıp yönettiği oyunun oyuncu kadrosunda Alara Türkü Aktaş, Emre Esti, Merve Pehlivan, Orkun Genç, Osman Doğan, Özge Şahingöz gibi isimler bulunuyor. ‘İn’, 3 Mart Salı günü Akasya Kültür Sanat Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.