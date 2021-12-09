İmzalı kitap koleksiyonerleri

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1970’li yıllarda imzalı kitap, birinci baskı kitap gibi değerler önem kazanmaya, bunların yavaş yavaş piyasası oluşmaya başladı. Mesela 1971 yılında ilk baskısı yapılan, Âşık Veysel’in şiirlerini içeren İş Bankası yayını çok ilgi görecek ve arka arkaya birkaç baskı yapacaktı. Âşık Veysel bu kitabı için (22 Ocak 1971) İstanbul’a geldi. İş Kültür Yayınları Müşavirliği’nde bir basın toplantısı düzenlendi. O gün yüzlerce fotoğrafı çekilen, büyük ilgi gören Âşık Veysel hakkında İstanbul’da ve basında günlerce konuşuldu. 27 Ocak’ta İstanbul’un iki kitabevinde Âşık Veysel için imza günü düzenlendi. Kültür Yayınları arasında çıkan kitabını Âşık Veysel o gün mühürledi ve parmağını bastı. Örneğini verdiğimiz bu gibi etkinlikler yaygınlaşmaya, yazarlar için kitabevlerinde özel imza günleri yapılmaya başlamıştı. Başta TÜYAP’ın faaliyete geçerek kitap fuarlarının artmasıyla yazarların okuyucusuyla ‘imzalı kitap’ çerçevesinde buluşması yaygınlık kazanıyordu. 1980’den sonra hızla çoğalıp büyüyen kitap fuarları, fuarlarda imza günleri, çarşıya gelişi azalan eski kitaplar, sahafları, bir yazardan öbür yazara veya bir edebiyatçının sevdiği bir okuruna ithaf edip imzaladığı kitapları alıp satmaya yöneltti.

Sahaflar raflarında Nâzım Hikmet’ten, Orhan Veli’den, Asaf Halet Çelebi’den, Mehmet Akif’ten, Salâh Birsel’den, Neyzen Tevfik’ten imzalı kitap bulundurmanın gururuyla öne çıkma yarışı içinde bulunuyorlar. Çekişmeli geçen müzayedelerde fiyatlar yükselmekte, özel imzalı kitaplar imza koleksiyoncuları tarafından hemen kapışılmaktadır.

2000’lerden itibaren artan bir hızla, gençler ve yeni edebiyat meraklıları bu piyasanın büyümesine, yükselmesine neden oldular. Oktay Rifat, Melih Cevdet, Orhan Veli gibi, Cemal Süreya, Turgut Uyar, Edip Cansever, Metin Eloğlu, Ece Ayhan gibi yakın dönem edebiyat ustalarının imzalı kitaplarını adeta kapışıyorlar. Sağlığında kitaplarının değeri az bilinmiş bir yazarımız kabul edilen Oğuz Atay’ın eserleri ise imzalı kitaplar şampiyonu. Yine muhafazakâr yazarların da piyasası diğerlerine oranla artan değerlerden. Sezai Karakoç, Necip Fazıl, Nihal Atsız, Cahit Zarifoğlu gençlerin imzalı veya ilk baskı kitaplarını sordukları yazarlardan bazıları. Hele Mehmet Akif Ersoy imzası bulmak neredeyse imkânsız. Hemen kapışılan imzalardan.

İmzalı kitaplar konusunda Türkiye’deki en önemli koleksiyoncuların başında Haluk Oral geliyor. Yine imzalı kitap konusunda ‘Kitap İçin’ başlıklı köşesinde pek çok yazı kaleme alan, meraklıları adeta teşvik eden Selçuk Altun yine önemli bir imzalı kitap toplayıcısı. Türkiye üzerine yazılmış yabancı antika kitapları toplamakla şöhret kazanmış, dünyanın en büyük kitap koleksiyoncularından biri olan Ömer Koç da büyük ve muhteşem bir imzalı kitap koleksiyonuna sahip.