İlk kez kız istemeye nasıl gittim

İsmet Sungurbey

Haberi sabah saatlerinde İhsan Yılmaz verdi. Sevgili dostum Prof. Dr. İsmet Sungurbey’in eski eşi Ayşenur Sözen vefat etmişti. Bu haber beni anılar denizine taşıdı.

Ayşenur Sözen’i tanımış, hatta İsmet Sungurbey’e istemek için evlerine ben gitmiştim.

Rahmetli hocam Prof. Dr. İsmet Sungurbey ile haftada iki kez buluşur, akşam yemeği yerdik. Hayvan hakları konusunda yazacağı kitabından söz ederdi o zamanlar. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde verdiği dersleri, yazdığı kitaplar dışında, birçok sivil toplum kuruluşunun davalarında para almadan uzun layihalar yazardı. Yazdığı o layihalar sayesinde pek çok dava kazanılmıştı.

Hocanın en sevdiği semt Yedikule idi. Oradakilerle görüşür, oranın lokantalarını çok severdi. Siyasal dalgalanmaların yaşandığı dönemde de mağdurların savunucusuydu.

Şu günlerde hayvan hakları kanunu için Meclis’te yapılacak çalışmalarda onun kitabına başvurulacağından şüphem yok.

Sadece hayvan hakları kitabı yazarı değil, gerçek bir hayvanseverdi. Ömrünün son günlerinde semt semt dolaşır, İstanbul’un çeşitli yerlerinde sokak hayvanlarına yiyecek dağıtırdı. Kediler, köpekler öylesine alışmışlardı ki, randevu verilmiş gibi o saatlerde onun geleceği yerde beklerlerdi.

İsmet Hoca’nın kitaplarının ne olduğundan hiç haberim yok, kim ilgileniyor, kim bu işleri takip ediyor bilemiyorum.

Seyahat etmeyi pek sevmezdi, bırakın yurtdışını İstanbul dışına çıktığı pek görülmüş şey değildi.

Ama kader onun hayatını, neden gittiğini şimdi hatırlamadığım bir İzmir gezisinde değiştirecekti.

İzmir’de zamanın tanınmış oyuncularından Ayşenur Sezen’i izlemiş ve ona âşık olmuştu.

İzmir dönüşü buluştuğumuzda bana bu aşkı anlatıp bir istekte bulundu. Kız istemeye benim gitmemi arzu ediyordu. Bu ilk kez karşılaştığım bir istekti. Ailede birçok kimse evlenmişti ama hiçbiri de kız isteme töreniyle bunu yapmamıştı. Bir kutu çikolata ve bir buket çiçek alıp Ayşe’nin ailesiyle oturduğu Fındıkzade’deki evlerinin kapısını çaldık. İsmet Hoca, kız isteme sırasında adeta utangaç bir lise öğrencisi gibiydi.

Bir çocukları oldu, Ali Acar Sungurbey. Kısa bir süre sonra ayrıldılar.

Ayşe bu ayrılıktan sonra arada sitem ederdi, “Sen kefil oldun evliliğime” diye. Ben de İsmet Hoca’nın iyi bir insan olduğunu söylediğimi belirtip, “iyi bir koca olup olamayacağını nereden bilebilirdim” diyerek şaka yapardım.

Ali Acar Sungurbey, birçok roman yazdı, esinlendiği yazar Stephen King idi.

Ayşe’yi rahmetle anıyorum.

Oğlu Ali Acar Sungurbey’e de başsağlığı diliyorum.