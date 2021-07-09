İlk en çok satan hareketi

Şimdi kitapların satış rakamlarını görenlere, bu konudaki ilk girişimi yazmak istedim.

Binlerle anılan baskı sayısı düşünüldüğünde, 100 bin adet baskı insana bir rüya gibi gelir.

Üç arkadaş bir araya gelip bir yayınevi kuruyorlar. Yıl 1953. Adı: ‘Çağlayan Yayınevi’.

Kurucular:

Refik Erduran

Ertem Eğilmez

Haldun Sel

İlk kitapları ‘İnsan Harası/Hitler’in Kızları’

Yazarı: Louis Charles Boyer

Oktay Akbal’ın yazdığına göre 100 bin adet satmış.

Yanlış anımsamıyorsam daha sonra da Atatürk ve Kurtuluş Savaşı üzerine kitaplar yayımladılar. Ama bu dizi beklenen sayıya ulaşmadı.

Refik Erduran (1928-2017) iyi bir tiyatro yazarı, 30’dan fazla eseri sahnelendi. Uluslararası kuruluşlarda bulundu.

Günlük gazetelerde köşe yazarlığı yaptı.

Ertem Eğilmez (1929-1989) 40’ı aşkın film yönetti, beş senaryo yazdı, birçok filmin yapımcılığını üstlendi.

Haldun Sel kısa süre sonra yayınevinden ayrıldı.

Başka hangi kitapları yayımladılar:

Yağmur Duası, Refik Erduran

İblisler, Azizler, Kadınlar, Refik Erduran

Yalancı, Bedii Faik

Çok satanlar üzerine proje yapanlar, bunun nasıl gerçekleştiğini bu örnekten iz sürerek anlayabilirler.

‘En çok satanlar’ın konularının modaya göre biçimlendiğini yayınevleri tarihini okuyanlar öğrenmişlerdir. Bir dönemin aşk romanları çok satmıştı, tefrikalar gazetelere tiraj getirirdi, ayrıca sinemaya da aktarılırdı.

Bugün çok satanların ilerki yıllardaki durumunu bugünden kestirmek zor. Bence yayıncılar çok satanlar kadar, yüzyıllardır okunurluğu devam eden klasikleri de ihmal etmesinler, onlardan öğrenecek çok şey var.