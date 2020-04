İlhan Berk'i anarak...

İlhan Berk

İyi şair İlhan Berk’in doğumunun 100’üncü yılı için Yapı Kredi Kültür’de ‘Şiir Her Yerdedir: İlhan Berk 100 Yaşında’ sergisi gerçekleştirilmişti 21 Kasım 2018-20 Ocak 2019 tarihleri arasında. Ayrıca Arel Üniversitesi’nde bir sempozyum yapıldı.

Bu iki etkinlikten süzülenler bir kitapta toplandı: ‘Bir Yalnız/100. Doğum Yılında İlhan Berk’. Kitabı yayına hazırlayanlar Bahanur Garan ve Murat Yalçın.

Yayıncının Sunuşu’nda kitabın hazırlanışı hakkında bilgi veriliyor: “Sonuç itibarıyla bu kitapta Arel Üniversitesi’nin sempozyumundan on üç metinle Yapı Kredi Kültür Sanat binasındaki etkinlikten üç metni bir araya getirdik. Gerek katılımcıların kararıyla, gerek elde bir konuşma metni olmadığından, gerekse bizim seçimlerimizle kitabın dışında kalan metinler oldu. Her iki etkinliğin açılışında konuşan Ahmet Berk’in birbirini tamamlayan iki metnini başa alarak, İlhan Berk’in yaşamına, yapıtlarına, temalarına odaklanan bir bütünlük kurmaya çalıştık.”

İlhan Berk’in oğlu Ahmet Berk, ‘Berkhane’ yazısında ev yaşamını, okuma notlarını ironik biçimde dile getiriyor. İlk desen çalışmalarından, babasıyla birlikte kullandıkları boyalardan söz ediyor. İlhan Berk’in arkadaşları Orhan Peker çizmesini, Turan Erol da şiir yazmasını istiyormuş.

Ahmet Berk de ODTÜ mimarlığı bitirdikten sonra Bodrum’a gelmiş, oraya yerleşmiş. Anne ve babasının evinin planını, inşaatını yapmış. İlhan Berk inşaata gidip işlere karışırmış.

Ahmet Berk yazısını şöyle bitiriyor: “İlhan Berk yarattıklarıyla dünyaya açıldı, başka dillere çevrildi, başka ülkelerde var oldu. Şimdiyse dünyanın İlhan Berk’e açılma zamanı geldi.”



Kitaptaki incelemelerden seçmeler:

* Mehmet Can Doğan / İlhan Berk’in Cehenneti.

* Abdullah Uçman / İlhan Berk’in Acıklı Hayat Hikâyesi: Uzun Bir Adam.

* Bahanur Garan Gökşen / Şairin Tiyatroyla İmtihanı: İlhan Berk’in Tiyatro Çalışmaları.

* Bâki Asiltürk / İkinci Yeni Okyanusunda İlhan Berk Gemisi.

* Ömer Erdem / ‘ En Genç’ Arkadaşımız İlhan Berk.



Kitaptaki 20’ye yakın inceleme, İlhan Berk’in Türk edebiyatındaki yerini, yenilikçi tavrını irdeliyor.

Sempozyumda ben de bir konuşma yapmıştım.



BİR YALNIZ

100. DOĞUM YILINDA

İLHAN BERK

Haz: Bahanur Garan,

Murat Yalçın

Yapı Kredi Yayınları, 2020

192 sayfa, 20 TL.