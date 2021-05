İklim krizi mimariyi nasıl etkiler

Dünyanın en önemli mimarlık etkinliklerinden Venedik Bienali’nin 17. Uluslararası Mimarlık Sergisi pandemi önlemlerinin gölgesinde yarın başlıyor. Seyahat kısıtlamaları nedeniyle sınırlı sayıda ziyaretçinin izleyebileceği bienaldeki pek çok projeye dijital ortamda da ulaşılabilecek.

21 Kasım’a kadar devam edecek Venedik Mimarlık Bienali Türkiye Pavyonu’nda bu yıl küratör Neyran Turan’ın mimarinin iklim krizi ışığında nasıl yeni bir bakış sunabileceğini araştıran ‘Architecture as Measure / Ölçü Olarak Mimarlık’ başlıklı projesi yer alıyor. İKSV’nin koordinasyonunu yürüttüğü Türkiye Pavyonu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla ve T.C. Dışişleri Bakanlığı himayesinde, Schüco Türkiye ve VitrA’nın eş sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.



Dün internet üzerinden yapılan bir basın toplantısıyla tanıtılan proje hakkında konuşan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, “Kültür ve sanata katkılarımızı salgın sırasında da sürdürebilmek, sanatsal üretimin devamını sağlayabilmek için çalışıyoruz. Sanatı, farklı kurumlarla dayanışma içinde, yeni yöntemlerle yaygınlaştırdık. Kültür-sanatın her koşulda ruhumuzu, zihnimizi besleyerek, evrensel bir bütünün parçası olduğumuzu hatırlatarak bize güç verdiğine gönülden inanıyoruz” dedi.



62 ÜLKE KATILIYOR

Venedik Mimarlık Bienali’nin ana mekânlarından Arsenale’de yer alan Türkiye Pavyonu’nda bulunan küratör Neyran Turan ise “Sergi projesine 2019’da çalışmaya başladığımız zaman bizi pandemi ile çok değişecek bir sürecin beklediğinin farkında değildik tabii ki. Projenin bu kadar uzun zamana yayılması üzerine daha fazla düşünme şansı tanıdı. Projemiz mimarlığın dünyayla olan ilişkisinde katkısız bir sanıktan öte, daha aktif bir rol alarak konumlandığı başka bir rota öneriyor. Pandemi, çevremizle ve birbirimizle ilişki kurma şeklimizi büyük ölçüde değiştirdi ve daha önce var olan sorunları daha belirgin ve görünür hale getirdi. Farklı karşılaşmalar sağlayabilecek bir dizi platformlar bütünü olarak gördüğümüz projemizin arzu ettiğimiz diyaloglara bir vesile olmasını diliyoruz” diye konuştu.



Venedik Bienali 17. Uluslararası Mimarlık Sergisi, 22 Mayıs-21 Kasım 2021 tarihleri arasında Birlikte Nasıl Yaşayacağız? (How Will We Live Together?) başlığı altında düzenleniyor. Bienalde küratörlüğünü Hashim Sarkis’in üstlendiği ana serginin yanı sıra Arsenale ve Giardini’de, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 62 ülkenin sergileri yer alıyor.

KANALDAKİ ‘DİNLEYİCİ’

Venedik Bienali 17. Mimarlık Sergisi’ne Vuslat Doğan Sabancı’nın kurucusu olduğu Vuslat Foundation da özel projeyle katılıyor.Vakıf, ünlü İtalyan sanatçı Giuseppe Penone’nin anıtsal enstalasyonu ‘Dinleyici’yi sanatseverlerle buluşturuyor. Dokuz metre yüksekliğinde, ağaç formunda olan bronz heykel, bienalin özel etkinliği olarak Venedik’in tarihi mekânı Gaggiandre’de kanal suyuna yerleştirildi. Bu projeyle doğayı cankulağıyla dinlemenin önemine dikkat çekmeyi ve farkındalık yaratmayı amaçlayan Vuslat Foundation, izleyiciyi bu konuda düşünmeye ve üretmeye davet ediyor.