İkinci Yeni’yi sürdüren bir şair: Ercüment Uçarı

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İkinci Yeni akımı kimleri kapsar? Kesin bir liste düzenlemek olası değil. Antolojilere pek alınmayan bir şairi anımsatmalı. Ercüment Uçarı’yı (1928-1996). İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi, 1983’te Petrol Ofisi’nden emekliye ayrıldı.

Toplandığımız yerlere uğrar, şiirden söz ederdi. Önceleri pek kitapları yayımlanmadı. 1958’den sonra şiirleri kitaplaştı.

Şiire tutkun bir şairdi, güler yüzlü, edebiyat tartışmalarına katılmayan, herkesle dost bir anlayışı vardı.

Onun şiirinde İkinci Yeni geçmişe dönük anlayışla temsil ediliyordu. Türkiye’nin iyi şairlerini okumuş, sindirmiş, o doğrultuda şiirler yazmıştı.

Şöyle tanımlıyor şiirle ilişkisini:

“Cesur kişilerin işidir şiir. Kendini ona karşılıksız adayanların işidir. Yirmi dört saat kendinle yatanların yanındadır şiir... Şiir üstelik korkak, pısırık, kimverdili kişilerin semtine uğramaz. Şiirde evrenselliğe ise kişiliğin dalaveresiz yurtseverliliğiyle erişilebilir ancak. Şiirin politikası olmaz şiirin kendisi varken. Şiirimi, vücudumun hücrelerini adeta öldürerek yapıyorum. Yüzde seksen beyin hücrelerimi ve yeniliyorum yeniden süratimi kendimi koşmak için şiire. Tuzdur şiir. Dünyamızın mayasına ekmek için. Şiir insanın bilinçsiz gıdasıdır. Denizin sebepsiz dalgalanışındaki insan gözünün toplamıdır. Göğün birden kararması. Martı kuşlarının, kapkara denizlerin çevresinde uçuşmalarıdır. Şiir sadece kendisine tapılmasını isteyen, hırsla seven kıskanç bir kadın gibidir. Tavizin kuşağı yoktur belinde.”

Atilla Özkırımlı, Uçarı için, ”İmgeye dayalı, çağrışımlarla gelişen, biçim ve öz açısından İkinci Yeni şiirini sürdüren bir şair olarak tanındı” diyor.



Kitaplarından bazıları:

Cümbüşcübaşı

Et

Kuyuda Yusuf

Avlanırken Bir Korku

Geçmiş Zaman Tevellüdü

Ziba Sokağı

Yırtık Sözler

‘Ut’ şiiriyle onu anıyorum:

“Ben yaşarsam utlar gibi yaşarım

Eskizamanlarda gül bahçelerinde

Bir orman aydınlığını getirir

Meyvelerin

Aşkın eğilmiş mor ağzından



Ben gözlerini severim ceylanların

Kalbimi duyarım balıklar

Soluyunca mavilerde

Hanımelleri mantarlar

Kuzukulakları

Unutulmuş aşkları kırların



Ben ellerimi severim sabahleyin

Uyanınca

Büyülü masallar limanında

En erken kalkan gemi benim

Rüyalarımda deniz kızları