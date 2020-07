İkinci bir gezegen yok

İnsanlığın tüketim alışkanlıklarının yarattığı tehdit hepimizin malumu. Doğal kaynakların ve birçok canlı türünün karşı karşıya kaldığı tükenme tehlikesi konuya en duyarsız olanların bile yadsıyamayacağı boyutlara ulaşmış durumda. Bu şekilde yaşamaya devam etmemiz durumunda gıda, su ve enerji ihtiyacımızı karşılayabilmek için yakın gelecekte iki yerküreye ihtiyaç duyacağımız öngörülüyor. Ne yazık ki ikinci bir gezegene sahip değiliz ama Dünya’nın insanlar ve diğer canlılar için yaşanabilir bir gezegen olmaya devam edebilmesi için hâlâ şansımız var. Dolayısıyla her birimizin “bir kişiden ne olacak ki” diye düşünmeden atacağı en küçük adımın bile çok değerli olduğu zamanlardan geçiyoruz. Peki nereden başlayabilir, gündelik hayatımızda neleri değiştirebiliriz?

Uzun zamandır sürdürülebilir yaşamı anlatmak ve çevresinde farkındalık yaratmak için çalışmalar yapan Nil Ormanlı Balpınar’ın bilgi ve deneyimlerini bir araya getirdiği ‘Başka Bir Gezegen Yok/ Atıksız Yaşamın İpuçları’ adlı kitabı bu konuda eşsiz bir rehber niteliğinde. Öncelikle mevzuyu sınırlı bakış açısından kurtararak oldukça geniş ve derli toplu bir çerçeveye oturtmuş Balpınar. Örneklerle ve ilginç bilgilerle renklendirilmiş, sıkıcılıktan uzak sürükleyici anlatımı kitabı bir solukta okunur kılıyor.

Balpınar, atıksız yaşamın ipuçlarını vererek giriyor konuya ve bir dayatmada bulunmadan herkesin kendisine en uygun olanları uygulamakla başlamasını öneriyor. Alışveriş alışkanlıklarımızdan geri dönüşümün ipuçlarına, kuş yuvası yapımından organik kompost yapımına pek çok farklı başlık bu bölümde yer alıyor. Ardından okulda, evde, mutfakta, temizlikte, alışverişte atabileceğimiz pek çok küçük adımla neleri değiştirebileceğimizi öğreniyoruz. Böylece var olan alışkanlarımızla değiştirdiklerimizin sonuçlarını karşılaştırma imkânı bulabiliyoruz ki bu da konuya olan ilgimizi canlı tutuyor.

‘Karbon ayak izi’, ‘su ayak izi’, ‘küresel iklim değişikliği’, ‘plastikler’ gibi bölümler gezegenimizi ve tüm canlıları bekleyen tehlikelerin boyutlarına odaklanırken her konuda olduğu gibi burada da neler yapabileceğimize dair ipuçları sunuluyor. Konuyla ilgili aklımıza gelebilecek her başlığa detaylarda boğulmadan oldukça bütüncül bir yaklaşım getirebilen ‘Başka Bir Gezegen Yok!’, her yaştan okurun ilgisini konuya çekip adım atmak konusunda şevklendirecek nitelikte.

BAŞKA BİR GEZEGEN YOK!

ATIKSIZ YAŞAMIN İPUÇLARI

Nil Ormanlı Balpınar

Genç Timaş, 2020

120 sayfa, 17.5 TL.