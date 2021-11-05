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İki kardeşin Norveç dağlarındaki ‘Krallık’ı

#Jo Nesbo#Krallık#En İyi Kuzey Polisiyeleri
İki kardeşin Norveç dağlarındaki ‘Krallık’ı
Erhan TEKTEN

Harry Hole serisinden bağımsız olarak yayımladığı ‘Krallık’ta Jo Nesbo, Norveç dağlarında küçük bir kasabadaki iki kardeşi çıkarıyor karşımıza. İki kardeşin arasındaki sevgi ve sadakat temalarını araştıran okuyucunun içine hemen dalacağı, kolay kolay elinden bırakamayacağı bir hikâye... Yazar, bir suçluyu doğuran sebeplerin peşine düşüyor.

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Norveçli polisiye yazarı Jo Nesbo, tüm dünyadaki haklı ününü başrolünde Harry Hole’un yer aldığı seriyle kazandı. Alkolik, kavgacı, anti-sosyal ve otoriteye başkaldıran dedektif Hole, ‘steril’ İskandinavya’da hiç rastlanmayan türden canavarlar, tecavüzcüler, seri katiller ve hatta ırkçı psikopatların peşinden koştu. Bir düzine kitap boyunca dedektifin ruhu ve bedeni çok fazla zarar gördü. Harry ortaparmağını kaybetti. Ağzından kulağına kadar uzanan bir yara izine bile sahip şimdilerde. Nesbo, Harry’yi Oslo’da biraz dinlenmeye bırakmış olmalı ki seriden bağımsız, okuyucunun hemen içine dalacağı, muhtemelen elinden bırakamayacağı ‘Krallık’ı sunuyor bu sefer. Oslo’nun polis prosedürlerini geride bırakıp, Norveç’in güneyinde küçük, kurgusal bir kasabada sırlarla büyüyen iki kardeşin çocukluktan erkekliğe geçişlerinin destansı hikâyesini okuyucusuna ulaştırıyor. Nesbo suç yazma yeteneğinin farklı bir yönünü sergiliyor bu kitapta. Aksiyon dozu çok az alan ‘Krallık’ herkesin birbirinin sırrını öğrenmeye çalıştığı bir kasabada aile, aşk ve sadakatin bir suçluyu nasıl doğurabileceğini kesin bir dille ortaya koyuyor.

‘Krallık’ 1985 model Cadillac DeVille’in, motorundan çıkan, dünyanın en bas tonuyla Roy’un yaşadığı dağ evinin önüne gelmesiyle açılıyor. Barbados doğumlu güzel karısı Shannon ile birlikte Carl, 15 yıl aradan sonra Os’a dönüyor. Roy’un kardeşi Carl, babalarının ‘Krallık’ adını verdiği çiftliklerinde 200 odalı bir dağ oteli inşa etmek için kolları sıvıyor. Bunları kitabın anlatıcısından, Carl Amerika’ya okumaya gittiğinde geride kalan ve kasabanın benzin istasyonu işleten araba tamircisi Roy’dan öğreniyoruz. Roy içine kapanık, daha çok kuşlarla ve arabalarla ilgilenen, kadınlara karşı ilgisiz biri. Hatta kasabalılar onun eşcinsel olduğundan şüpheleniyor. Carl’ın geri dönüşü Roy’un çocukluk anıları üzerine düşünmesine neden oluyor.

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Roy okuyucuyu şimdiki olayların yanı sıra geçmişe, her şeyin başlangıcına, uzun zaman önce bahsetmeyi bıraktıkları travmatik çocukluklarına götürüyor. Okuyucular kardeşlerin sıkıntılı geçmişlerini ve daha da sıkıntılara gebe bugünlerini keşfe çıkıyor. Nesbo, Opgard kardeşlerin korkunç sırlar üzerine kurulu ve şiddet içeren sadakat ilişkisini geri alırken sayısız sürprizle bugüne sıçrayan ama çok yavaş ilerleyen bir gerilim kitabı inşa ediyor. Ancak okuyucu, Nesbo’nun sakin anlatımı sayesinde -olayları ve kasabayı Roy aracılığıyla görmesine rağmen- Roy anlatamasa da diğer karakterlerin tüm motivasyonlarını net bir şekilde anlayabiliyor. Yani Roy’a sürpriz olan olaylar var... Ancak bizim yapabileceğimiz tek şey, anlatıcının sonunda yüzleşmek zorunda kalacağı acıdan korkmayı beklemek oluyor.
‘Krallık’, bariz bir türün içine konulamayacak kadar orijinal, beklenmedik sürprizlerle dolu, polisiye gerilimin ötesinde bir gerilim sunan, hedefi tam on ikiden vuran bir başyapıt. Yazarın iki kardeşin Şekspiryen trajedisinin detayları ve sırları için sayfaları çevirmeye başlamalısınız.

İki kardeşin Norveç dağlarındaki ‘Krallık’ı
KRALLIK
Jo Nesbo
Çeviren: Solina Silahlı
Doğan Kitap, 2021
520 sayfa, 59 TL.

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#Jo Nesbo#Krallık#En İyi Kuzey Polisiyeleri

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