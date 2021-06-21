'II. Heykelde Yeni Keşifler' yarışmasına başvurular devam ediyor...

49 yıldır kültür sanat dünyasının nabzını tutan ve bizimle paylaşan Milliyet Sanat dergisi, yaratıcılığını daha geniş kitlelerle buluşturmak isteyen ama şimdiye kadar buna fırsat bulamamış yetenekleri çağırıyor. İkinci kez düzenlenen “Heykelde Yeni Keşifler” yarışmasının amacı bu sanata gönül vermiş ancak henüz yeteneklerinin farkına varılmamış heykel sanatçılarının görünürlüğünü desteklemek, heykel sanatına yeni değerler kazandırmak.

“HEYKEL YARIŞMALARI ARTMALI VE DEVAM ETMELİ”

“Türkiye’de heykel sanatı maalesef yeterince gelişmiş değil. Bunun başlıca sebepleri arasında teşvik edilmemesi ve maddi imkansızlıklar geliyor” diyen Merkur Galeri’nin kurucusu ve yarışmanın da danışmanı olan Sabiha Kurtulmuş, “ülke genelinde yapılan ve üretimleri destekleyen heykel yarışmalarının artmasının ve devam etmesinin yeni yetenekler için teşvik edici olacağını” düşünüyor.

Türkiye’nin tanınmış ve önemli sanatçılarından, aynı zamanda yarışmanın seçici kurulunda da olan Seçkin Pirim ise özellikle son yıllarda Türkiye’de heykelin kendine hak ettiği yeri bulmaya başladığını söylüyor; “Çok yetenekli gençlerin olduğunu görüyorum” diyor.

ÜRETİM DESTEĞİ VE SERGİ OLANAĞI…

Genç heykel sanatçıları, öğrenciler için özellikle çalışma ortamının bulunması ve malzeme tedariki zorlayıcı olabiliyor. O yüzden yeni keşifler yapabilmek ve heykel sanatını Türkiye’de geliştirmek için üretim desteği de önemli. Bu nedenle Türkiye’nin dört bir yanından heykel sanatçılarının ve sanat okullarından öğrencilerin başvurduğu bu yarışmada, yarışmacılar isterlerse hazır olan eserleriyle isterlerse de maketleriyle katılabiliyor.

Başvurular bittikten sonra öncelikle birbirinden değerli isimlerin yer aldığı seçici kurul tarafından 10 eser seçilecek. Sonrasında başvurular arasından belirlenecek 3 kişiye her biri 10 bin lira olmak üzere üretim desteği verilecek ve heykellerini hayata geçirebilecekler. 1. seçilen yarışmacı ise yurtdışında bir ay süren sanat eğitimi ödülünün de sahibi olacak.

Bu yıl sponsorluğunu Mesa Holding’in üstlendiği ‘II. Heykelde Yeni Keşifler’in en güzel sonuçlarından biriyse dereceye giren 10 eserin Eylül ayında sergilenecek olması. Açık hava heykel sergileri için en güzel mekânlardan biri olan Kemer Country Club’da açılacak sergide, sanatseverlerin de ‘yeni keşifler’le tanışması sağlanacak. Eserler daha sonra boğaz manzaralı tarihi Cemil Molla Köşkü bahçesinde “Heykelde Yeni Keşifler” sergisi kapsamında da sergilenmeye devam edecek.

DETAYLI BİLGİ İÇİN

www.milliyetsanat.com/yarismalar/heykeldeyenikesifler adresine girebilirsiniz. Yarışmaya katılmak için de aynı adreste yer alan başvuru formunu doldurup eser fotoğrafı ve videosunu yüklemek yeterli.

Yarışmanın seçici kurulu:

İlki 2019 yılında gerçekleşen yarışmanın bu seneki seçici kurulunda Artsümer Galeri Kurucusu Aslı Sümer, Küratör & Sanat Yazarı Derya Yücel, Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı & Koleksiyoner Ebru Özdemir, Heykeltraş Fabio Lattanzi Antinori, Milliyet Sanat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Filiz Aygündüz, Küratör & Sanat Danışmanı Melike Bayık, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı & Koleksiyoner Meltem Demirören Oktay, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölüm Başkanı Prof. Neslihan Pala, Merkur Galeri Kurucusu & Sanat Danışmanı Sabiha Kurtulmuş, Mesa Mesken Sanayi A.Ş. Tasarım Müdürü Sinem Konu Keskinok ve Sanatçı Seçkin Pirim yer alıyor.

***Seçici kurulumuzda yer alan tüm değerli jüri üyelerimizin isimleri alfabetik olarak sıralanmıştır.



NE DEDİLER?

“BU TÜR YARIŞMALAR GENÇLER İÇİN TEŞVİK EDİCİ OLACAKTIR”



Merkur Galeri’nin kurucusu, yarışmanın Seçici Kurulu üyesi ve danışmanı Sabiha Kurtulmuş: Türkiye’de heykel sanatı maalesef yeterince gelişmiş değil. Bunun başlıca sebepleri arasında heykel sanatının yeterince teşvik edilmemesi ve maddi imkânsızlıklar yer alıyor. Yeni mezun gençler daha çok belediyelerin teşvikleriyle sempozyumlara katılıp kamusal heykel alanında deneyim kazanmaya çalışıyor. Tüm dünya belediyeleri kendi kültürlerinin bir uzantısı olan sanatı ve özellikle heykel çalışmalarını tüm şehre yayma konusunda oldukça başarılı. Bizde ise birkaç örnek dışında destek yok. Aynı zamanda heykel sanatının gelişimi için gerekli olan çalışma ortamı ve malzeme tedariki de genç heykel adayları için oldukça zorlayıcı olabiliyor. Uluslararası sempozyumlara katılım, kültürel etkileşimle heykel sanatının gelişimini teşvik edip yeni sanatçılar çıkarabiliriz. Ülke genelinde yapılan ve üretimleri destekleyen heykel yarışmalarının arttırılması ve sürdürülebilir şekilde desteklenmesi de gençler için teşvik edici olacaktır diye düşünüyorum.





“YENİ MEZUNLAR ARTIK DAHA CESARETLİ”

Sanatçı ve yarışmanın Seçici Kurulu üyesi Seçkin Pirim: Son 10 yıldır Türkiye’de heykel kendine hak ettiği şekilde yer bulmaya başlamıştır. Üniversitelerin heykel bölümünden her sene mezun olan 4-5 öğrenciden ancak biri sanatına devam ederdi. Şimdi geldiğimiz noktada yeni mezun heykeltıraşlar artık daha cesaretle üretimlerine devam ediyor. Çok yetenekli gençlerin olduğunu görüyorum. Bu anlamda Türkiye’de heykel kazandığı bu ivme ile gelişimine devam edecektir. En büyük arzum da şehirlerde kamusal alanlarda çağdaş heykeller olması ve hayatın bir parçası haline gelmesidir.



Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve koleksiyoner Meltem Demirören Oktay:Osmanlı döneminden çağdaş sanata, ailemiz kuşaklardır sanatla yakından ilgilenmiştir. Sanat dünyası içinde, keşfedilmemiş, sanatını sergileme şansı bulamayan pek çok yetenek olduğunu gördüm. Onlara bir fırsat verilmesinin, hem Türkiye’de sanatın gelişebilmesi için hem de yeni sanatçıların teşvik edilmesi için önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle, heykelin genç yetenekler için üretim açısından daha zorlayıcı bir sanat dalı olduğu kesin. Bu yarışmanın da en güzel özelliklerinden biri, seçici kurul tarafından belirlenecek olan 3 yarışmacıya üretim desteği sağlıyor olması. Milliyet Sanat gibi Türkiye’de 50. yaşına 2022’de girecek olan saygın bir derginin bu yarışmayı düzenlemesi de ayrıca önemli. En sonunda seçilen 10 eserin sergilenerek sanatseverlerle buluşacak olması da hem sanat camiası hem de yeni yetenekler için bir şans.





