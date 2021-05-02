‘II. Heykelde Yeni Keşifler' yarışması başladı

Bu yıl Mesa Holding’in sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan yarışmada; eserlerini sergileme fırsatı bulamayan yetenekli sanatçıların görünürlüğünü arttırmak ve heykel sanatına gönül verenleri teşvik etmek amaçlanıyor. 10 eser arasından ilk 3’e giren yarışmacıların her biri 10 bin TL üretim desteği kazanırken, 1. seçilen yarışmacı yurtdışında bir ay süren sanat eğitimi ödülünün de sahibi olacak. Başvurular 9 Haziran tarihine kadar devam edecek.

BU SENEKİ SEÇİCİ KURUL

İlki 2019 yılında gerçekleşen yarışmanın bu seneki seçici kurulunda Artsümer Galeri kurucusu Aslı Sümer, küratör ve sanat yazarı Derya Yücel, Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve koleksiyoner Ebru Özdemir, heykeltraş Fabio Lattanzi Antinori, Milliyet Sanat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Filiz Aygündüz, küratör ve sanat danışmanı Melike Bayık, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve koleksiyoner Meltem Demirören Oktay, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölüm Başkanı Prof. Neslihan Pala, Merkur Galeri kurucusu ve sanat danışmanı Sabiha Kurtulmuş, Mesa Mesken Sanayi A.Ş. Tasarım Müdürü Sinem Konu Keskinok ve sanatçı Seçkin Pirim yer alıyor.

Detaylı bilgi almak isteyenler

http://www.milliyetsanat.com/yarismalar/heykeldeyenikesifler adresini ziyaret edebilir.