‘İçimizdeki Şeytan’ın fotoğrafları ekimde

‘İçimizdeki Şeytan’ (Inner Demon) projesinde 7 ölümcül günahtan esinlendiğini belirten Ufuk Altunkaş, “Bu fikirlerim için bana kızabilirler ama ne yazık ki insanların şeytani dürtüleriyle hareket ettiklerine inanıyorum. Sadece insanların kendi içgüdülerini fark edip bu konularda kendilerine bir öz eleştiri yapmasını sağlamak istiyorum. En azından ateşi büyütmek değil de, yakmaya çalışıyorum diyelim. O kötü içgüdüleri günlük hayatımızda deneyimlediğimiz şekilde insanlara sunmak istiyorum. Amaç, hepimizi kendimizle yüzleştirmek... En azından bunu başarabilirsem ne mutlu bana” diyor.

Ufuk Altunkaş, ‘İçimizdeki Şeytan’ sergisinin 2020 gibi kaotik bir yıla denk gelmesi ve sancılı bir yaratım sürecinden geçmesine karşın ekim ayı içerisinde gerçekleşeceğini dile getirdi.





Fotoğraf hayatına 2003 yılında başlayan 35 yaşındaki Ufuk Altunkaş, eğitim hayatına sırasıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Berlin Humboldt Üniversitesi ve Berlin Sanat Akademisi’nde devam etti. Uzun yıllar İngiltere ve Almanya’da yaşayan Ufuk Altunkaş, Contemporary İstanbul gibi birçok uluslararası sanat organizasyonunda gerçekleştirdiği 10 adet fotoğraf sergisinin yanı sıra günümüzde de birçok moda markası için reklam ve kampanya fotoğrafları çalışmalarına devam ediyor.