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İbrahim Çallı’nın 80 eseri bir arada

#İbrahim Çallı#Eser#Türk Resminin Bohem Ve Asi Fırçası: İbrahim Çallı’ Sergisi
İbrahim Çallı’nın 80 eseri bir arada

Ünlü ressam İbrahim Çallı’nın 80 eserinden oluşan ‘Türk Resminin Bohem ve Asi Fırçası: İbrahim Çallı’ sergisi, İzmir’deki Folkart Gallery’de ziyaretçilerini ağırlıyor.

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TÜRK resminin en önemli sanatçılarından biri olan, 1960 yılında 77 yaşında hayata gözlerini yuman ressam İbrahim Çallı’nın 80 eserinden oluşan, ‘Türk Resminin Bohem ve Asi Fırçası: İbrahim Çallı’ sergisi İzmir’deki Folkart Gallery’de ziyaretçilerini ağırlıyor. Yaklaşık 5 yıllık bir hazırlık sürecinin ardından, birçok özel koleksiyonerden toplanan 80 eserle sanatseverlerle buluşan sergi, bugüne kadar yapılmış en geniş kapsamlı İbrahim Çallı sergisi olma özelliği taşıyor. Sergide, Çallı’nın başyapıtları olarak kabul edilen Mustafa Kemal Atatürk portresi ile Mevleviler serisinin yanı sıra, peyzajları ve natürmortları da bulunuyor. 23 Kasım’da başlayan sergi 17 Nisan 2022’de son bulacak. Sergi, pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü ziyarete açık olacak.

BİR DÖNEMİ YANSITIYOR

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Serginin proje direktörü Fahri Özdemir, İbrahim Çallı’nın Türk resminin gelmiş geçmiş en önemli figürü olduğunu belirterek, “Çallı’nın her dönemine ait eserleri sergimizde bulabilirsiniz: portrelere örnekler, Gritchenko ile arkadaş olduğu dönemdeki Mevleviler serisi, natürmortlar, peyzajlar, manolyalar... Bu serginin en önemli özelliği şu ki bir dönemi sanat eserleriyle göreceksiniz. Yani, 1906’dan 1960’a kadar olan Anadolu’yu, ülkemizi, Cumhuriyet’i ve bu topraklardaki inanışları canlı ve en içten şekilde göreceksiniz” diye konuştu.

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#İbrahim Çallı#Eser#Türk Resminin Bohem Ve Asi Fırçası: İbrahim Çallı’ Sergisi

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