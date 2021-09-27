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Housekeeper için setini hazırla...

#Housekeeper#Housekeeper Podcast Contest 2021#Housekeeper DJ Yarışması
Housekeeper için setini hazırla...

House müziğe ilgi duyanların müziğini geniş kitlelere duyurabilmesini sağlamak amacıyla bu sene altıncısı düzenlenen Housekeeper Podcast Contest 2021’in başvuruları başladı.

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Tam 10 yıldır dünyaca ünlü isimlere ev sahipliği yaptığı partiler, podcast serileri, radyo programları ve sergiler ile adından sıkça söz ettiren, İstanbul’un birden fazla alanda faaliyet gösteren ilk house müzik oluşumu Housekeeper, 6. kez müzik yarışması düzenliyor.
Housekeeper Podcast Contest 2021’e katılmak isteyenler hazırladıkları seti, 15 Ekim 2021 Cuma günü saat 23.59’a kadar housekeeper.com.tr adresindeki başvuru formu aracılığıyla göndererek yarışmaya katılabilir.
Yarışmacıların house müzik ve türevlerini içeren setleri jüri üyeleri Aksak, Bediz Yıldırım, Demirabi, Eda Solmaz, Gökçe Güzel, İlker Aksungar, İskender Karfakis ve Ugur Project tarafından değerlendirilecek. Yarışmanın finalistleri ve jüri üyeleri, 30 Ekim 2021 Cumartesi günü 10.00-18.00 saatleri arasında Zorlu PSM’de düzenlenecek finalde tüm setleri puanlayacak ve kazananı belirleyecek.
Birinci, Houskeeper podcast serisinde, etkinliklerde ve radyo programında çalma şansının yanı sıra Compel’den toplamda 50.000 değerinde hediyenin de sahibi olacak.
Ayrıca tüm yarışmacılar Türkiye’nin en önemli DJ’leri ile Art Stage Tattoo ve Zorlu PSM’de gerçekleşecek workshop’lara katılma hakkı kazanacak.
Müziğini geniş kitlelere duyurabilmek isteyenler 15 Ekim 2021 Cuma günü saat 23.59’a kadar housekeeper.com.tr’den başvuru yapabilir.
Katılım koşulları ve detaylı bilgi için: https://housekeeper.com.tr

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#Housekeeper#Housekeeper Podcast Contest 2021#Housekeeper DJ Yarışması