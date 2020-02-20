Hindi Zahra Ankara'ya geliyor

Hindi Zahra

Geleneksel Berber müziğini kendine özgü soul dokunuşlarıyla buluşturan Fas asıllı Fransız müzisyen Hindi Zahra, 10 Nisan'da Milyon Performance Hall Ankara'da sahne alacak.

İlhamını Cheikha Rimitti ve Ali Farka Touré gibi isimlerden alan Hindi Zahra, güçlü vokaliyle Portishead’in vokalisti Beth Gibbons, Manu Chao, Billie Holliday ve Patti Smith gibi isimleri anımsatıyor. Müziğe 18 yaşında Paris’te başlayan Zahra'nın ilk albümü 'Handmade' 2009'da yayımlanmış, sanatçı bu albümle En İyi Albüm dalında Prix Constantin ödülünün sahibi olmuştu.





