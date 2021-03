Hileci Suphi’nin maceraları

Çocuk ve gençlik edebiyatına kazandırdığı özgün eserlerle dikkat çeken, yalın ve akıcı anlatımıyla her yaştan okurun ilgiyle takip ettiği usta yazar Miyase Sertbarut’un yeni kitabı ‘Karne Hediyesi At Kestanesi’ 1 Nisan’da piyasaya çıkıyor. Haylaz bir çocuk olan Suphi’nin hikayesinin anlatıldığı bu kitapta, hiç çalışmadan yüksek notlar almayı bekleyen, bunun için sınavlardan önce çeşitli hilelere başvurmaktan çekinmeyen ve bu sebeple başı bir türlü beladan kurtulmayan Suphi için bir gün okul müdürünün kendisini odasına çağırmasıyla işler tamamen değişiyor. Miyase Sertbarut, ‘Karne Hediyesi At Kestanesi’ ile çocukları yine eğlence dolu bir maceraya sürüklüyor.

KARNE HEDİYESİ AT KESTANESİ

Miyase Sertbarut

Resimleyen: Emel Alp Sarı

Altın Çocuk, 2021

128 sayfa, 20 TL.