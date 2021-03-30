Hileci Suphi’nin maceraları
Çocuk edebiyatının usta ismi Miyase Sertbarut, Altın Kitaplar’dan çıkan yeni çocuk romanı ‘Karne Hediyesi At Kestanesi’nde, hayatın içinden, herkesin okul sıralarından aşina olduğu haylaz bir çocuğun, Suphi’nin hikayesini anlatıyor.
Çocuk ve gençlik edebiyatına kazandırdığı özgün eserlerle dikkat çeken, yalın ve akıcı anlatımıyla her yaştan okurun ilgiyle takip ettiği usta yazar Miyase Sertbarut’un yeni kitabı ‘Karne Hediyesi At Kestanesi’ 1 Nisan’da piyasaya çıkıyor. Haylaz bir çocuk olan Suphi’nin hikayesinin anlatıldığı bu kitapta, hiç çalışmadan yüksek notlar almayı bekleyen, bunun için sınavlardan önce çeşitli hilelere başvurmaktan çekinmeyen ve bu sebeple başı bir türlü beladan kurtulmayan Suphi için bir gün okul müdürünün kendisini odasına çağırmasıyla işler tamamen değişiyor. Miyase Sertbarut, ‘Karne Hediyesi At Kestanesi’ ile çocukları yine eğlence dolu bir maceraya sürüklüyor.
KARNE HEDİYESİ AT KESTANESİ
Miyase Sertbarut
Resimleyen: Emel Alp Sarı
Altın Çocuk, 2021
128 sayfa, 20 TL.