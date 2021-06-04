İş Sanat, pandemi döneminde çevrimiçi de olsa etkinlik üretmeye devam eden Türkiye’deki sayılı sanat kurumlardan biriydi. Devam kararı alma süreci nasıl işledi? Sanatçılarla dayanışma duygusu mu ön plandaydı?

COVID-19 salgını yaratıcı sektörleri büyük sıkıntılarla karşı karşıya bıraktı. Sürecin beraberinde getirdiği tedbir ve zorunluluklar başta sanat emekçileri olmak üzere sanatçısından izleyicisine hepimizi olumsuz etkiledi. İş Sanat olarak, geçen sene 11 Mart’taki Richard Bona - Alfredo Rodriguez konserimizin ardından salonumuzu, sanat galerilerimizi ve müzelerimizi kapatmak durumunda kalmıştık. ‘Evde Sanat Zamanı’ başlığıyla sosyal medya hesaplarımız üzerinden çoğunluğu arşivimizden içerikler yayımlayarak 20. sezonumuzu tamamladık. 21. sezonumuz için çalıştığımız yaz aylarında, salonumuzu izleyiciye açma umudumuzu koruduğumuz bir planın yanı sıra biri çevrimiçi, diğeri de hibrit olmak üzere 3 ayrı program üzerinde çalıştık. Eylül-ekim aylarındaki koşullar dikkate alındığında çevrimiçi program üzerine konsantre olmamız gerektiği ortaya çıkmıştı. 5 Kasım’da çoğunluğu bağımsız çalışan müzisyenlerden oluşan İstanbul Ensemble konseri ile ‘dayanışma ve umut’ diye isimlendirdiğimiz unutulmaz bir sezona başladık. Sanatsal üretimin devamı sektörün çalışanları için dayanışma, sanatseverler için ise umut anlamına geliyordu.



İş Sanat’ın 21’inci sezonu tamamen dijital ortamda ve ücretsiz gerçekleştirildi. Çevrimiçi sezon nasıl bir deneyim oldu sizin için? İzleyicilerden ve sanatçılardan nasıl geri dönüşler aldınız?

550’yi aşkın sanatçı, 100 dolayında sahne arkası çalışanı, 95 bin abone, 35 milyonu aşkın izlenme diye rakamlarla da özetleyebileceğimiz bu sezona seyircimizden uzakta olacağımız için buruk duygularla başladık ama hiç beklemediğimiz yepyeni ufuklar keşfettik. Elbette omuz omuza konserleri, alkış seslerini çok özledik ama çevrimiçinde hayallerimizin ötesinde bir katılıma ulaştık. Sadece ülkemizin değil, dünyanın dört bir yanından izleyicilerle buluştuğumuz, ilk gösterimlerin canlı sohbetlerinde sanatçılarımızın emojilerle dakikalarca alkışlandığı, şarkılara mesajlarla eşlik edilen, klavyelerden istek parçaların yağdığı, “Bis’i nasıl başarırız” diye seyircilerimizle akıl yürüttüğümüz, hayallerimizin ötesinde, unutulmaz bir sezon yaşadık. Sanatçılarımızın gözünde izleyicilerine olan özleme, dijital de olsa buluşmanın heyecanına tanık olduğumuz bu benzersiz sezon her birimizin hatıralarında çok özel bir yer aldı.





Zuhal Üreten

Fotoğraf: Murat Şaka



İş Sanat’ın ciddi bir dijital arşivi oluştu. Dijital içerikler ne zamana kadar izleyiciye açık olacak?

21. sezonda konser, dinleti, tiyatro, sanal sergi, podcast, atölye gibi başlıklarda 250 içerik ürettik. Bunların yayında kalma süresi telif hakkı sahiplerinin verdiği izinler çerçevesinde belirleniyor, bir konserde söyleyenlerden çalanlara, besteciden söz yazarına, hatta prodüksiyon ve edisyon şirketlerine pek çok ismin ve markanın karar hakkı var. Bu çerçevede bazı etkinliklerimiz sezon sonuna kadar YouTube kanalımızda yayında kalabilirken, bazılarını yıl sonuna kadar izlenmeye açık tutabiliyoruz.



ÇEVRİMİÇİ YAYINLARI SÜRDÜRECEĞİZ

Çevrimiçi sezondan edindiğiniz deneyimler sonraki döneme nasıl yansıyacak? Mesela pandemi sonrasındaki bazı etkinliklerin hem fiziki hem de daha fazla izleyiciye ulaşmak adına çevrimiçi olması gibi bir düşünceniz var mı?

Sahne etkinlikleri alkış sesleriyle tamamlanıyor, yüz yüze etkinliklerin gönlümüzde sarsılmaz bir tahtı var. Ancak çevrimiçi etkinlikleri de çok sevdik biz, artık vazgeçmek istemeyiz, ayrıca İstanbul dışındaki takipçilerimiz de vazgeçilmesini istemezler diye düşünüyorum. Pandemi koşullarından tamamen kurtulduğumuz dönemlerde de sahne performanslarının erişimini artıran, fiziki mesafe ve engelleri ortadan kaldıran çevrimiçi yayınları gelecekte de sürdürmeyi arzu ederiz.

21. sezonumuzu 31 Mayıs’ta YouTube kanalımızdan ilk gösterimini yaptığımız İstanbul Ensemble konseriyle tamamlamış olsak da yeni sezon kasım ayında başlayana kadar arada fırsatlar yaratıp izleyicilerimizle yaz döneminde de çevrimiçi buluşmalarımızı sürdürmek için planlar yapıyoruz. Herkesin çok sevdiği ‘Provadan İzle’ serimiz kapsamında Kumbaracı50 ile kayda alacağımız ‘Yaz Gecesi Rüyası’ yaz kaçamaklarının ilk halkası olacak.



Aşılama kampanyası planlandığı gibi giderse 22. sezonu fiziki olarak gerçekleştirebileceksiniz gibi görünüyor. Yeni sezon hazırlıkları çoktan başlamıştır diye düşünüyorum, zira İş Sanat, programlarını çok önceden oluşturan bir kurum. Yeni sezonla ilgili neler söyleyebilirsiniz?

21. sezonda olduğu gibi, 22. sezonumuz için de dönemin koşullarına göre değişiklik gösterebilecek biçimde çevrimiçi ve hibrit olarak çeşitli programlar üzerinde çalışıyoruz. Yeni sezonun sanatseverlerle ‘vuslat’a el vermesi en büyük dileğimiz.