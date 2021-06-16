Heykeli yücelten yarışma

Heykel sanatınının gelişimine katkı sunmak ve eserlerini sergileme fırsatı bulamayan sanatçıların görünürlülüğünü artırmak amacıyla düzenlenen yarışma sonunda seçici kurulun belirleyeceği 10 eser, önce Kemer Country Hotel’de sergilenecek, ardından Boğaz’daki tarihi Cemil Molla Köşkü’nün bahçesinde sanatseverlerle buluşacak. Jürinin seçeceği ilk üç sanatçıya 10 bin TL tutarında üretim desteği verilecek, ayrıca yarışmanın birincisi yurtdışında bir ay sanat eğitimiyle ödüllendirilecek.

BOYSANOĞLU: FELSEFEMİZLE ÇOK İYİ ÖRTÜŞTÜ

Mesa Holding’in yönetim kurulu başkanı Mert Boysanoğlu, yarışmaya sponsor olmalarındaki temel motivasyonla ilgili “Verdiğimiz desteğin bir sosyal sorumluluk projesi olarak önümüze gelmesi bizi oldukça heyecanlandırdı, kendi felsefemizle çok örtüştü. Sanata destek olmak her zaman önceliğimiz oldu. Türkiye’de sanat yayıncılığında köklü bir geçmişe sahip, bu alanda taşıyıcı bir marka olan Milliyet Sanat ile ortaklaşa proje gerçekleştirmek, heykel sanatına dikkat çekmek, yetenekli sanatçıların seslerini duyurmasına katkıda bulunuyor olmak bizim için çok önemli.”

Türkiye’de özellikle kamusal alan heykelleri hep tartışma konusu... Kamusal alanlardaki heykeller çeşitli nedenlerle saldırıya uğrayabiliyor. Ya da alay konusu olan, estetik değerden uzak ‘kitsch’ heykellerle karşılaşabiliyoruz. Boysanoğlu, Türkiye’de kamusal alan heykeli konusundaki düşüncelerini, “Ülkemizin şehircilik anlayışında, kamusal alanlarda, parklarda ve meydanlarda; ikonik yapıların bahçelerinde heykellerin daha çok yer almasının ülkemize çok yakışacağını düşünüyorum. Kamusal alanda yapılan eserlerin de geniş kapsamlı bir tabanda halk, sanat kurumları ve sanatçılar ile birlikte yerel yönetimler, dernek ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan özerk komisyonlar tarafından belirlenmesinin toplum tarafından daha çok benimsenmesini ve talep edilmesini sağlayacağına inanıyorum” sözleriyle özetliyor.

Bilgi için: https://heykel.milliyetsanat.com/