Her yanımız bahar bahçe...

Alfred Sisley

Doğanın henüz insan tahribatına uğramadığı 16. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan dönemlere ait doğayı yücelten çalışmalara yer veren sergi, sanatsal üretimin zaman içerisinde geçirdiği değişimi de gözler önüne seriyor. Resim, heykel, dekoratif sanatlar ve tekstil sanatı gibi sanatın farklı alanlarından seçilen eserler, Türkiye ve yurtdışından önemli sanatçıların özgün bakış açılarını bir araya getiriyor.

Sergide Alfred Sisley, Maurice de Vlamick, Maurice Denis ve John William Godward, John Atkinson Grimshaw, Alfred de Breanski gibi Avrupa resim sanatının önemli temsilcilerinin eserlerinin yanı sıra Hoca Ali Rıza, İsmail Hakkı, Nazmi Ziya Güran ve Sami Yetik gibi önemli Türk ressamların peyzaj konulu eserleri yer alıyor. Tablolara ek olarak, Jean-Baptiste Carpeaux, Albert-Ernest Carrier-Belleuse gibi 19. yüzyılın önemli heykeltıraşlarının eserleri de seçkiyi oluşturan parçalar arasında.





Henri Le Sidaner



Sergide, 16. yüzyıl Flaman duvar halılarının yanı sıra 19. yüzyıla tarihlenen ve Osmanlı saray halıları geleneğini yansıtan Feshane ve Kumkapı halıları da yer alıyor. Sergideki bir başka eser grubu da cam objelerden oluşuyor. Bahçe teması, Art Nouveau döneminin en önemli temsilcilerinden Emile Gallé ve Daum Nancy atölyelerinden çıkan cam eserlerde hayat buluyor. Serginin bütününe bakıldığında Alfred Sisley, John William Godward, Maurice de Vlaminck ve Peder Mork Monsted tabloları ile Emile Gallé mobilyaları ilk kez sergilenen eserler arasında yer alıyor.

Pazartesi hariç her gün saat 10.00-18.00 arasında ücretsiz gezilebilen sergiye COVID-19 önlemleri kapsamında randevu ile ziyaretçi kabul ediliyor.