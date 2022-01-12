‘Her Evde Bir Hikâye Var’ sıradan insanların hayat hikâyelerine ışık tutuyor

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Hazırladığı belgesellerle çevre sorunlarıyla ilgili farkındalık yaratan Güven İslamoğlu, ilk kitabıyla günlük hayat karmaşasında fark edilmeyen, sıradan insanların ilginç yaşamlarını anlatıyor. Kitapta sokakta yürürken, toplu taşımayla seyahat ederken ve akşamları mutfağından tabak sesleri gelen sarı ışıklı pencerenin arkasındaki insanların ve daha birçok hatıraya tanık olunan hikâyeler okuyucuyla buluşuyor. Toplumun her kesiminden ev ev öykülerin bir araya geldiği eserde görünür olmayan, saklı kalmış ancak hayatın bir parçasını yansıtan anlar, hayatlar aktarılıyor.

Zengin bir anlatımla ve gerçekçilikle kaleme alınan hikâye, her evin ayrı bir konusuna odaklanırken diyaloglarıyla topluma ışık tutuyor. Hayatın içindeki tesadüfleri ve bağlantıları inceleyen kitap, insan ilişkilerine, hayatın çeşitliğine heyecan verici bir bakış açısı katıyor.

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Güven İslamoğlu’nun imzasıyla Hürriyet Kitap etiketiyle yayınlanan ‘Her Evde Bir Hikâye Var’ raflardaki yerini aldı.

Eser Adı: Güven İslamoğlu ile Her Evde Bir Hikâye Var

Yazar adı: Güven İslamoğlu

Yayınevi: Hürriyet Kitap

Türü: Toplum ve Kültür

Editör: Sedat Çağlar

Satış ve Dağıtım Direktörü: Bedri Göğalp

Yayına Hazırlık: Ömür Kurt, Şule Onur

Basım Tarihi: Aralık 2021

Basım Bilgisi: 1. Basım

Sayfa Sayısı: 172