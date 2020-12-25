Hem yazdılar hem yayımladılar

Muzaffer İlhan Erdost

Demirtaş Ceyhun (1934-2009), mimardı. İlk hikâyesi Yeni Ufuklar dergisinde yayımlandı. Hikâye, roman ve inceleme kitaplarıyla ünlendi. Aziz Nesin denince akla ilk gelenlerden biri Demirtaş Ceyhun’dur. Aziz Nesin için yazdığı ‘Yakılacak Adam’ çok satan kitaplar arasında yerini aldı.

Daha önce Aziz Nesin hakkında yayımlanan kitabı ‘Asılacak Adam’ adını taşıyordu.

Sis Çanı adıyla yayınevini kurdu.

Kitaplar arasında; ‘Ah Şu Biz Göçebeler’, ‘Edebiyatımı Geri İstiyorum’, ‘Asya’, ‘Apartman’, ‘Sansaryan Hanı’ yayınevini kurmadan önce Cem Yayınevi tarafından basıldı.

Demirtaş Ceyhun, toplumcu anlayışın usta bir yazarıydı. Tarihimizle edebiyatımızın çakıştığı, çeliştiği nokaları saptadı, yorumladı.

‘Edebiyatımı Geri İstiyorum’un ön kapağındaki yazı:

“Postmodernizm Amerikan İmparatorluğu’nun yeni ideolojisidir çünkü.”

Edebiyat Cephesi adlı bir dergi çıkardı.

Yüksel Pazarkaya, Demirtaş Ceyhun üzerine, ‘Kara Bıyıklıların Aksakalı Demirtaş Ceyhun’ kitabını yazdı.



ELEŞTİRMEN YAYINCI: FAHİR ONGER

Fahir Onger (1920-1971), 1965 yılında Fahir Onger Yayınevi’ni kurdu.

Veli Kılıçarslan’a göre, “Fahir Onger eleştiri anlayışı ve Türk edebiyatı hakkındaki genel düşünceleri ile birlikte, şiir, roman, hikâye türlerinde eser vermiş kişiler ve eserleri üzerinde değerlendirmelerde bulunmuştur.”

‘Bugünkü Şiirimiz’ adlı bir antoloji hazırlamış, Anna Seghers’in kitaplarını da yayımlamıştır.



‘İKİNCİ YENİ’NİN İSİM BABASI: MUZAFFER İLHAN ERDOST

Onu önce Cemil Sait Barlas’ın çıkardığı Pazar Postası’nda tanıdım. Sanat-edebiyat sayfasında iki yazım çıktı. Sol edebiyatın en temel kitaplarını kurduğu Sol Yayınları’nda yayımladı. Daha sonra da Açık Oturum Yayınları’nı yönetmişti.

Sol-Onur Yaynları’nın sahibi olan Muzaffer İlhan Erdost, Türk şiirinde Garip Akımı’ndan sonra ortaya çıkan ‘İkinci Yeni’ akımının isim babasıdır.

Bazı kitapları:

‘Türkiye’nin Fotoğrafları’, ‘Pandora’nın Bir Başka Kutusu’.



ELEŞTİRMEN HAYATİ ASILYAZICI

Özellikle tiyatro eleştirileriyle tanındı. Sinan Yayınları’nı kurdu ve ‘Sinan Yıllığı’nı yayımladı.

Yayımladığı yazarlar kimlerdi?

• Bertolt Brecht

• Turgut Uyar

• Demirtaş Ceyhun

• Oğuz Atay

Yaşadıklarını, meslek yaşamından kesitleri; ‘Anılar ve İzlenimler - 60. Sanat Yılı Anısına’ kitabında kaleme getirdi.

Umarım adı geçen yazarların kitaplarını okumaya bu yazı vesile olur.