Helsinki polislerinin cadı avı

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İskandinav suç-polisiye romanları yani ‘nordic noir’lar tüm dünyada olduğu kadar ülkemizde de kendi tutkulu okuyucu kitlesini oluşturmayı başardı. Amerikan polisiyelerinin rutin ve klişelerinin yanında buz gibi havası, karanlık atmosferiyle İskandinav polisiyelerini sabırsızlıkla bekler olduk. Finlandiyalı yazar Max Seeck’in ilk romanı baştan sona tüyler ürpertici ‘Cadı Avcısı’ şimdi Türkçeye çevrildi. Şehrin de bir karaktere dönüştüğü, kadın bir dedektifin serisinin ilk macerası olan ‘Cadı Avcısı’ sopsoğuk bir Helsinki polisiyesi.

Helsinki’nin, zenginlerinin yaşadığı banliyölerinden birinde çok satan yazarın karısı, muhteşem siyah gece elbisesinin içinde, özel olarak hazırlanmış bir yemek masasının başında oturur vaziyette bulunur. Yüzünde histerik bir sırıtış olan ceset, ekipler tarafından incelemeye alınmıştır bile. Eve gelen Çavuş Jessica Niemi cinayetle ilgili meslektaşlarından bilgi alırken, olay yeri inceleme ekibinden birinin beyaz tulumuyla evden kaçtığını fark eder. Adamın peşinden koşsa da şüpheli sokakta kaybolur. Aynı gece gölden yine siyah elbiseli bir kadının cesedi çıkarıldığında, ilk kurbanın kocasının yazdığı üçlemedeki cinayetlerin canlandırıldığı anlaşılır. Kitaptaki benzerliklerle birlikte kocanın katil olduğu düşünülürken aslında adamın yüzlerce kilometre uzakta, kitabının tanıtımı için başka bir şehirde olduğu ortaya çıkar. Ancak Niemi ile işinde iyi ve tuhaf polislerden oluşan ekibi cinayetleri tek bir katilin değil de şeytani okült bir grubun işlediğini fark eder.

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Jessica ve ekibi, yazarın gerilim romanındaki engizisyoncular tarafından cadıların öldürülmesi ile benzerlikler gösteren her yeni cinayetten sonra daha fazla ceset beklemeye başlar. Niemi’den bir adım önde olan grubun, istediklerini elde edene kadar durmayacakları apaçık ortadır. ‘Cadı Avcısı’, korku saçan grupla onları yakalamaya çalışan polisler arasında gidip gelen sayfaları ile hızla akan bir roman. Roman boyunca hem kahramanlar hem de okuyucular, dolambaçlı ve karmaşık bağlantı ağında gezinmek zorunda. Roman, katillerin kim olduğu araştırılırken beklenmedik bir ihanetle birlikte okuyucuyu ters köşeye yatıran, doyurucu bir İskandinav karası.

Polislerin de kendi sırları, karanlık tarafları var. En önemlisi, özel hayatını kimseyle paylaşmayan, servetini başkalarından saklayan profesyonel bir polis olmaya çalışan Jessica. Yazar Jessica’nın geçmişini, Venedik’te yaşadıklarını ana konunun içine serpiştirdiği bölümlerle ayrı bir olay örgüsü olarak kurgulamış. Jessica’nın polis şefi Erne ile de derin bir güven üzerine kurulu ve hüzünlü bir arkadaşlığı var. Alacakaranlığın ve zihinlerin karanlığının birbirine karıştığı ‘Cadı Avcısı’nda yazarın bir an bile düşürmediği gerilim, türün sadık okuyucuları için doyurucu olacaktır. Bir yazarın çalışmasını taklit eden katil kavramı yeni olmasa da Seeck’in ayrıntılarla taçlandırdığı yeni bakış açısı ilgi çekecektir.

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