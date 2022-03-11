Hayvanlar âleminin büyüleyici döngüsü

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Çocuklar için özgün bilimsel içerikler üreten Takımyıldız, ilk iki kitabıyla gezegenimizin milyonlarca yılda kavuştuğu dengeyi doğal olayların döngüsü üzerinden anlatmışlardı. Zengin görseller, eğlenceli etkinlikler ve mizahın eşlik ettiği metinlerle, dopdolu bir yolculuk sunan Takımyıldız, üçüncü kitabıyla döngüye canlı yaşamını ekliyor.

‘Hayvanların Yaşam Döngüsü’ canlıların yaşamları süresince geçtiği evreleri farklı türlerden ilginç örneklerle, hücre ve DNA konularıyla temellendirerek anlatıyor.

Bazı hayvanlar yaşamlarının tümünü suda, bazıları karada, bazılarıysa hem suda hem karada geçiriyor. Kimi hayvanlar havaların soğumasıyla kış uykusuna yatarken kimileri göç ediyor. Bir seferde birkaç yavrusu olan da var, binlerce yavrusu olan da. Sadece birkaç gün yaşayanlar olduğu gibi yüz yıldan uzun yaşayan hayvanlar da var.

Yunuslar yavruları doğduktan sonra onlara avlanmayı, tehlikelerden korunmayı, sıçramayı öğretirken babalarının karnında büyüyen denizatı yavruları doğar doğmaz akıntıyla sürüklenip gidiyor. İnci kefali dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayabilirken diken kelebekleri her yıl Afrika’dan Avrupa’ya, Meksika’dan Kanada’ya göç edip geri dönüyor. Ve tüm farklılıklarına rağmen hayvanlar âlemi büyüleyici özellikleriyle bir yapbozun parçaları gibi doğanın dengesini tamamlıyor.

‘Hayvanların Yaşam Döngüsü’ serinin diğer kitapları olan ‘Mevsimler’ ve ‘Suyun Döngüsü’ ile birlikte doğayı bütüncül bir bakışla algılamamıza büyük katkı sağlıyor.

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HAYVANLARIN YAŞAM DÖNGÜSÜTakımyıldızResimleyen: Nazlı TunalıElma Çocuk, 202232 sayfa, 45 TL.

Tütülü sivrisineğin peşinde...

Ebru Danyal ilk çocuk kitabıyla okurlarını minicik bir sivrisineğin peşinde oradan oraya zıplatıyor, zıplatırken de bol bol güldürüyor. Mevzu sivrisinek olunca azıcık da kaşındırıyor.

Kitabın kapağı bile ne kadar eğlenceli ve matrak bir hikâyeyle karşı karşıya olduğumuzun ipuçlarıyla dolu. Kırmızı kurdeleli, tütülü bir sivrisineğin peşinde büyüteçli bir çocuk, dedektif kostümlü bir baba, etrafa tütsüler saçan bir anne ve uçan bir kedi. Uykunuzun en tatlı yerinde bir sinek vızıltısıyla uyanmışsanız bundan iyi ekip zor bulunur.

Küçük Selin’in başına gelen tam da bu; bir vızıltıya uyanıp annesini çağırmasıyla müthiş bir kovalamaca başlıyor. Annesi odayı havalandırırken tekir kedileri sineğin peşinde hoplayıp zıplıyor. Babası da katılınca işler hepten karışıyor. Kazara kafalar mı tokuşmuyor, birbirlerinin burnuna bamm! diye dergi mi indirmiyorlar, sessizliğe bürünüp sineği kandırmaya mı çalışmıyorlar, daha neler neler...

Bu arada bizler de boş durmuyor, Kübra Teber’in detaylarla dolu, rengârenk çizimleri arasında sivrisineğin izini sürüyoruz. Aramalar ertesi güne kalınca daha profesyonel çözümlere geliyor sıra; Selin hayalet kostümüyle sivrisineği korkutmayı ve başucuna karpuz koyarak hedef şaşırtmayı planlarken annesi berbat kokulu bir karışım hazırlıyor. Gelin görün ki bu sinek karpuzdan nefret ediyor, hazırlanan karışımaysa bayılıyor. Sivrisineğin huyunu suyunu nereden mi anlıyoruz? O da hikâyenin en tatlı sürprizi.

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Ebru DanyalResimleyen: Kübra TeberBüyülü Fener Yayınları, 202148 sayfa, 49 TL.