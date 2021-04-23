Haydar Ergülen'in 'kuşları'na özel illüstrasyon...

Kişiye özgü kitaplar üreten, illüstratif şiir kitapları yayımlayan The Poet House, yeni şair ve yazarlara ev olmaya devam ederken bu defa iyi bildiğimiz, 1980 sonrası yerli şiirin önemli şairlerinden Haydar Ergülen’le buluştu.

Haydar Ergülen, The Poet House ile ‘Kuşları Göğü Önünde’ diyerek, yeninin yanında kalmaya devam ediyor.

“suya inanmak için neden çok

ama ben aramadım

nerede bir iyilik görsem suya inandım

kedilere, kuşlara, kuzulara en çok

köpeklerin gözlerine inandım”



‘Kuşları Göğü Önünde’, 16 şiire karşılık İsmail Sertaç Yılmaz’ın çizimleriyle buluşarak okurlara başka türlü bir merhaba diyor.

The Poet House serüveni iki yıl önce, yayımcılık dünyasının katı ve seri üretimine karşın şair ve çizer İsmail Sertaç Yılmaz tarafından Toronto’da başladı ve bugün İstanbul’da 50’ye yakın esere imza attı.

The Poet House eserleri kitapçılarda bulunmuyor, online mağazasından sipariş edeceğiniz eserler için thepoethouse.co üzerinden ‘Knock Knock’ yapabilirsiniz.

‘Kuşların Göğü Önünde’ 500 edisyon ve tekrar baskısız olarak, koleksiyonluk bir iş olarak üretildi.









