"Hayalimdeki Doktor" konulu resim yarışması çocukları bekliyor

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Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere yönelik düzenlenen yarışmaya, öğrenciler pastel boya kullanarak hazırlanacak resimler ile 10 Mayıs 2025 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

Çocuklar resimlerini 10 Mayıs 2025 tarihine kadar markanın Ataşehir, Bahçelievler, Şişli, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Dicle ve Kayseri hastanelerine elden ya da posta yoluyla ulaştırabilecekler. Yarışmanın kazananları ise ilerleyen tarihlerde web sitesi üzerinden duyurulacak. Ödülleri ise şöyle olacak:

Birinciye: Bisiklet

İkinciye: Tablet

Üçüncüye: Akıllı Saat

Dördüncüye: Bluetooth Kulaklık

Mansiyon: Akademi Çocuk Eğitim Seti

Başvuru Koşulları

1. Yarışma okul öncesi, ilkokul ve ortaokul olmak üzere üç kategoride yapılacak.

2. Resimler, 35cm x 50cm ölçülerinde resim kağıdına, pastel boya ile yapılacak.

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3. Resimlerin sağ arka köşesine yarışmacının adı soyadı, yaşı, okulu, velisinin adı soyadı ve telefonu yazılmalıdır. Her yarışmacı sadece bir kez yarışmaya katılma hakkına sahiptir.

4. Yarışmaya katılan resimler, eser sahiplerine iade edilmeyecektir. Sadece dereceye giren eserler 1 yıl içinde talep edilmesi durumunda eser sahiplerine verilebilir.

5. Kazananlar 30 Mayıs Cuma günü duyurulacak.