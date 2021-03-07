Hayali değil gerçek kahraman: Bilinmeyen adıyla Mahi’nin hikâyesi

Milli Mücadele yıllarında eşi, iki oğlu ve ailesinden 23 kişiyi şehit veren Üsteğmen Kara Fatma’nın kayıp mezarını bulan ve hayatını kitaplaştıran araştırmacı yazar İlknur Bektaş, kitabı beyaz perdeye aktaracaklarını açıkladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde Üsteğmen Kara Fatma’nın mezarını ziyaret eden İlknur Bektaş, milli kahramanın hayat hikayesini anlatacak bir filme başladıklarını söyledi. Bektaş filmin, Kara Fatma’nın pek bilinmeyen Mahi ismini taşıyacağını belirtti.

Filmin yapımcılığını ise, Taş Mektep ve Vatanın Kurtuluşu filmlerinin de yapımcısı olan Galip Güner üstlendi. Güner, milli kahraman Kara Fatma’nın hikayesini gelecek kuşaklara aktaracak, dünya çapında bir film yapmak istediklerini belirterek, “Bu filmi yapmaktaki amacımız Milli Mücadelenin yüzüncü yılında milletçe ne badireler atlattığımızı ve kadınlarımız ile gurur duyduğumuzu anlatmak” dedi.