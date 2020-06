Hayal etmenin ve arkadaşlığın gücü

Çocuk edebiyatının ödüllü yazarı Cary Fagan’ın son kitabı ‘Yalnız Kurt ile Vız Vız’, eğlencelik ömrü birkaç saati geçmeyen son model oyuncaklar, dijital oyunlar ve sanal arkadaşlıklar âleminde gittikçe yalnızlaşan, düş dünyaları güdükleştirilen çocuklara hayal gücü ve arkadaşlığın büyüsünü tattırıyor. ‘Şapkada Eriyen Bay Karp’, ‘Aslan Firarda’ ve ‘Dünyanın En Komik Adamı’ gibi iz bırakan kitaplarında olduğu gibi Fagan, yine didaktiklik tuzağına düşmeden kalbimizin ortasına bırakıyor meramını.

Çocukluğun bitmez tükenmez hazinesi, en güzel oyunların yakıtıdır hayal gücü. Bir de kafa dengi arkadaşınız varsa ne zaman ne mekân tanırsınız, bu sihirli birleşimin bir tutamı bile akla gelmeyecek dünyaların, en güzel serüvenlerin kapısını açmaya yeter. ‘Yalnız Kurt ile Vız Vız’, hayal gücü ve arkadaşlığın çocukların yapıtaşlarından olduğunu o kadar güzel anlatıyor ki, büyük bölümü iki çocuğun bir karton kutudaki oyunlarından oluşan hikâyenin içine nasıl çekildiğimizi, oyunun büyüsüne nasıl kapıldığımızı, kitabın hangi ara bittiğini anlamıyoruz bile.

Öyleyse bu iki arkadaşı yakından tanıyalım. Renata, diğer çocukların sıkıcı ayak bağları olduğunu düşünen, onların oyunlarını ve ilgi alanlarını aptalca bulan, yalnız takılmayı seven bir çocuk. Okuldakilerin taktığı ‘Yalnız Kurt’ lakabı buradan geliyor.

Renata’nın tersine arkadaş canlısı, cıvıl cıvıl, konuşkan hatta biraz da geveze ve ısrarcı Livingston’ın lakabıysa ‘Vız Vız’. Aynı okula gitmelerinin dışında komşu evlerde oturuyorlar. Ailesinin evde olmadığı bir gün yalnızlığın tadını çıkarmaya hazırlanan Renata, abisinden kaçan Livingston’ı, yalvarıp yakarmalarına dayanamayarak, içeri alınca mecburen tanışmış oluyorlar.

Renata onun beş dakika içinde gitmesini dileyedursun, o elinden düşürmediği gitarıyla Renata’ya ayaküstü bir teşekkür şarkısı yazıyor bile: “Kurt Kardeş, ah Kurt Kardeş, doğru şeyi yaptın. Kapıyı açtın ve beni içeri aldın. Peşimde vardı bir hısım. Yakalasa beni, sopasıyla tepelerdi bir kısım...”

Şarkıdan sonra Livingston, Renata’nın buzdolabı kolisinden yaptığı denizaltına en hızlısından bir giriş yapıp oyuna start veriyor. Renata hangi ara envai çeşit deniz canlısıyla dolu okyanusun derinliklerine daldıklarını, ne ara korsanlarla mücadeleye giriştiklerini anlamıyor bile. Arkadaşlıkla hayal gücünün büyülü ortaklığı daha önce tatmadığı öyle bir dünyaya götürüyor ki Renata’yı bir süre sonra yalnızlığın onu eskisi kadar mutlu etmediğini usul usul fark ediyor.

Cary Fagan’ın mizah yüklü diline birbirinden matrak resimleriyle eşlik eden Zoe Si eğlenceyi ikiye katlıyor. Oyun bitip de Yalnız Kurt ile Vız Vız kapıda bol atışmalı bir vedalaşma yaşarlarken bize de iki arkadaşın yeni maceralarını beklemek kalıyor.



YALNIZ KURT İLE VIZ VIZ

DENİZALTI MACERASI

Cary Fagan

Resimleyen: Zoe Si

Çeviren: Damla Kellecioğlu

Tudem, 2020

88 sayfa, 16 TL.