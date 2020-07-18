Havalimanı müzesi açıldı

İstanbul Havalimanı Müzesi, “Türkiye’nin Hazineleri; Tahtın Yüzleri” isimli sergiyle açıldı. Sergide 29 müzeden 316 eser yer aldı. Açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve birçok kişi katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

‘AKILLARINI ÇELMEK İSTİYORUZ’

Bakan Ersoy açılışta şöyle konuştu: “Türkiye'deki, Anadolu'daki bütün medeniyetleri anlatan eserleri bir araya getirdiğimiz bir müzeyi hayata geçiriyoruz. Türkiye’ye gelen yabancı misafirin 3'te biri İstanbul Havalimanı’ndan giriş yapıyor ve bu misafirler geçen yıl 15 milyonu bulmuştu. Türkiye’ye getirmeyi başardığımız ama İstanbul’a girmeden başka bir ülkeye transit geçiş yapan bir 15 milyon misafir daha vardı. Şimdi Türkiye’ye gelip, İstanbul’a indikten sonra başka bir ülkeye gidecek misafirin aklını çelmek, Anadolu’nun farkındalığını oluşturmak için böyle bir projeyi hayata geçiriyoruz.”



