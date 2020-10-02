Hatıralar, beni de alın koynunuza...

Yıllar önce, şimdi kafelerin olduğu yerde Taksim Belediye Gazinosu vardı. Pazarları orada konserler düzenlenirdi. Bir hafta Türk müziği, bir hafta Batı müziği. Türk müziği konserlerinin sunumunu da şair Baki Süha Ediboğlu (1915-1972) yapardı. Ben her hafta giderdim. 1953 yılında Varlık Yayınları’ndan Ediboğlu’nun ‘İşaret’ adlı şiir kitabı çıktı.

Konserden önce yanına gittim, kitabı imzalamasını rica ettim, şu ithafı yazdı: “Doğan Hızlan’ın bu yolda yürümesi şevk ve temennisiyle.”

Ediboğlu,1940 kuşağının şiir anlayışı doğrultusunda yazdı. Duyarlı bir şiir okurunun seveceği şiirler.

Daha sonra onun başka türlerdeki kitaplarını da okudum. Onları da hatırlatmalıyım:

· Cenup

· Gece Yağmuru

· İşaret

· Karanlıkta Geçen Gemiler

· Sel Geliyor (Öykü )

· Türk Şiirinden Örnekler (Antoloji)

· Atatürk İçin Bütün Şiirler (Antoloji)

· Beni de Alın Koynunuza Hatıralar (Toplu Şiirler, Alfa Yayınları)

2019 yılında o kitap için bir gece yapıldı. Kimler vardı?

Yaşar Kemal, Zülfü Livaneli, Sunay Akın. Ben de oradaydım.

Hepimiz anılarımızı paylaştık, Kenan Akın şiirlerini okudu, Mustafa Sağyaşar da bestelenmiş güftelerini...

Toplu şiirlerin adı olan ‘Beni de Alın Koynunuza Hatıralar’ı Selâhattin Pınar besteledi, vasiyeti üzerine de mezar taşına yazıldı.

Ediboğlu, İstanbul Radyosu’nda Ehl-i Dil adında bir Türk müziği programını da sunuyordu. İş Bankası’nın dizisine onun şiirlerini hazırlayacaktım, o sırada toplu şiirleri çıkınca yayımlanamadı.

Eski kayıtlardan biri de Muhlis Sabahattin’in ‘Ayşe’ opereti için yaptığı konuşmaydı. O kayıtta Zeki Müren de görev almıştı.

Çok sevdiğim, doğduğu Antalya’yı anlatan şiiriyle yazıyı noktalayalım:

“Bahçeler meltemlerle konuşuyor

Üç bin yıl evvele dair

Masal cennetlerinin kapısı açılmış,

Ağır ağır geçiyor taş kapılardan

Omuz başları kopmuş genç heykeller,

Yarım kalmış rüyalar içinde

Portakal bahçelerinin ışık denizinde...

Beyaz elleri gecelere uzanmış

Otları nergis yapıyor zaman

Toprakları ışıl ışıl yakut kaya

Limon bahçelerinden sarhoş

Olmuş, Antalya.

Eski köprüler... Zamanın dışında gülen

Kader... Güzel kader, mahzun kader

nerdesin?

Deniz zamanlarının maviliğinde açsın

şafak gülü

Nerdesin?

Mermerler dünyasında başlayan yolculuk

Kara sevdalı heykeller ömrünce,

Eski Yunan kızlarının sönen gözlerinde,

Susan dudaklarında, eski şairlerin...”

Bir kenti anlamak, ne olduğunu, geçmişinden bugüne gelişini her zaman edebiyattan iz sürmüşümdür. Baki Süha Ediboğlu anılarında da bir kuşağın insanlarını sevgiyle tanıtır. Antalya’ya ilk adım attığımda, birden belleğimde onun dizeleri yankılanır.

İmzalı kitabından sonra bu hafta bütün şiirlerini okuyorum.

