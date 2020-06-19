Hafıza ‘Camdan Şato’da

Sergide Erol Akyavaş'ın 'Bosna'daki Etnik Temizliğe Ağıt' adlı eseri de yer alıyor.

Ankara’daki Müze Evliyagil, Can Akgümüş küratörlüğünde hafıza kavramını çok katmanlı bir şekilde ele alan ‘Camdan Şato’ başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. Müze koleksiyonu ve koleksiyon dışından toplam 58 sanatçının işlerini bir araya getiren sergi konseptinde şato hafızayı; aslında insan zihninin metaforik anlamda feodal beyliğini temsil ederken camdan yapılmış olması ise duvarlarının, hendeklerinin ve kulelerinin verdiği güçlü imajın aksine tıpkı hafızanın yapısı gibi zarif ve kırılgan bir yapıyı ifade ediyor. ‘Camdan Şato’ hafıza kavramını gotik sanat akımı -edebiyat, mimari ve görsel sanatlar- üzerinden temellendirerek odağına alıp, sergide bulunan yapıtları hafızanın yapısına ve işleyişine benzer şekilde anı, mekânın hafızası, bedenin hafızası, nesnenin hafızası ve kayıp hafıza ve hatırlama gibi altbaşlıklarda yeniden buluşturuyor.

Aralarında Ayça Telgeren, Bahar Yürükoğlu, Bedri Baykam, Burcu Perçin, Can Aytekin, Çınar Eslek, Deniz Aktaş, Erol Akyavaş, Haluk Akakçe, Hermann Nitsch, İhsan Oturmak, Murat Morova, Necla Rüzgar, Nejad Devrim, Osman Dinç, Özlem Günyol & Mustafa Kunt, Semiha Berksoy, SENA, Seza Paker, Tansel Türkdoğan, Tarık Töre ve Yüksel Arslan’ın de olduğu 58 sanatçının yer aldığı sergi, 22 Kasım’a kadar görülebilir.