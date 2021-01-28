Prof. Mutafa Çağrıcı, Doğan Kitap’tan çıkan ‘Din ve Değişim’ kitabında ahlak merkezli Müslümanlığın bırakılıp, ahlakî özü boşaltılmış fıkıh merkezli Müslümanlığa hapsolmanın sorunlarına değiniyor. İslam’ın kendisiyle Müslüman pratiklerinin birbirine karıştırılmaması gerektiğini hatırlatıyor. Tarihte Müslümanların oluşturduğu mirası kutsayıp dogmalaştıran bugünkü ulema zihniyetinden kurtulup geçmişi daha özgürce ve daha rasyonel okumamız gerektiğini savunuyor. Ve soruyor: Günümüzde Müslümanlar ne kadar Müslüman?

Kitap, bugünün İslam ve Müslümanlık anlayışlarına dair önemli gözlemler ve çözüm önerilerini tartışan, içeriden, değerli bir bakış...