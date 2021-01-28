Günümüzde Müslümanlar ne kadar Müslüman?
Sekiz yıl İstanbul Müftülüğü yapan Prof. Mutafa Çağrıcı, ‘Din ve Değişim’ kitabında Müslüman toplumların din, ahlak ve insan tasavvurları üzerine gözlem ve tespitlerini anlatıyor. Birbirinden koparılan din ve ahlak kavramlarına dikkat çeken Çağrıcı, ahlakî olmayan bir din ve dindarlık anlayışına karşı çıkıyor.
Prof. Mutafa Çağrıcı, Doğan Kitap’tan çıkan ‘Din ve Değişim’ kitabında ahlak merkezli Müslümanlığın bırakılıp, ahlakî özü boşaltılmış fıkıh merkezli Müslümanlığa hapsolmanın sorunlarına değiniyor. İslam’ın kendisiyle Müslüman pratiklerinin birbirine karıştırılmaması gerektiğini hatırlatıyor. Tarihte Müslümanların oluşturduğu mirası kutsayıp dogmalaştıran bugünkü ulema zihniyetinden kurtulup geçmişi daha özgürce ve daha rasyonel okumamız gerektiğini savunuyor. Ve soruyor: Günümüzde Müslümanlar ne kadar Müslüman?
Kitap, bugünün İslam ve Müslümanlık anlayışlarına dair önemli gözlemler ve çözüm önerilerini tartışan, içeriden, değerli bir bakış...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle