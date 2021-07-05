Günümüz Türkiye’sine mizahi bakış

Koray Işık’ın yazdığı ‘Abidin - Bir Siyasi Parti Hikâyesi ve Başka Bazı Şeyler’, günümüz Türkiye’sinde siyaset sahnesinde yer edinmek isteyen benliklerin, fırsatlar karşısındaki değişimlerinin anlatıldığı bir kara mizah kitabı. İstanbul’un bir ilçesinden başkentteki genel merkeze, bir ailenin yatak odasından ön seçim salonuna uzanan hikâye, her ne kadar ironi gibi görünse de tam da gerçekleri yansıtıyor. Koray Işık, siyasetin benlikler üzerinde yarattığı trambolin etkisini mizahi bir dille anlatırken, aile içindeki karakter savaşlarıyla okuru ruhların derinliklerine sürüklüyor.

ABİDİN - BİR SİYASİ PARTİ HİKAYESİ VE BAŞKA BAZI ŞEYLER

Koray Işık

NotaBene Yayınları, 2021

96 sayfa, 25 TL.