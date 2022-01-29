Gündelik hayat ile matematiğin buluşması

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İşte Covide tuzak kuran Türk Dünya onu konuşuyor...İşte Covid'e tuzak kuran Türk! Dünya onu konuşuyor...#Derya Unutmaz
Zamanla yarış başladı En yetkili isim doğruladı: İşte ilk görüntü...Zamanla yarış başladı! En yetkili isim doğruladı: İşte ilk görüntü...#F-35C
Süper Lig maçlarının yayınında yeni dönem 3 farklı kanal ve devrim gibi özet kararı...Süper Lig maçlarının yayınında yeni dönem! 3 farklı kanal ve devrim gibi özet kararı...#Süper Lig
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme: Yeni gözaltılar varŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme: Yeni gözaltılar var#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
TBMM Başkanı CNN TÜRKte AİHM, Türkiyeye karşı ölçüyü kaçırdıTBMM Başkanı CNN TÜRK'te! 'AİHM, Türkiye'ye karşı ölçüyü kaçırdı'#TBMM
‘Dostlar, özür dilerim’ dese ne güzel olur‘Dostlar, özür dilerim’ dese ne güzel olur#İmamoğlu
ACI Europe verileri açıklandı Açık ara Avrupanın zirvesine oturduACI Europe verileri açıklandı! Açık ara Avrupa'nın zirvesine oturdu#İstanbul Havalimanı
Kabinede görev değişimi... Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ atandıKabine'de görev değişimi... Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ atandı#Abdülhamit Gül
Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâyeBir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye#Hello Games
Sokak ortasında korkunç olay Gözlerim diyerek fenalaşıp hayatını kaybettiSokak ortasında korkunç olay! 'Gözlerim' diyerek fenalaşıp hayatını kaybetti#Esenyurt
Koca ülkeyi 70 yıldır yönetiyor ama bir tek o dört kişiye söz geçiremediKoca ülkeyi 70 yıldır yönetiyor ama bir tek o dört kişiye söz geçiremedi#Kraliçe 2. Elizabeth
Tek bir haber ortalığı karıştırdı, ABD harekete geçti Putin askerlere kan gönderiyorTek bir haber ortalığı karıştırdı, ABD harekete geçti! 'Putin askerlere kan gönderiyor'#Rusya
Gün sayıyor Özel tasarlandı... İlk kez görüntülendiGün sayıyor! Özel tasarlandı... İlk kez görüntülendi#TUSAŞ
Hadisenin 40 bin dolarlık yüzüğü davaya girdiHadise'nin 40 bin dolarlık yüzüğü davaya girdi#Mehmet Dinçerler
Demet Akalından küslüğü bitiren ziyaretDemet Akalın'dan küslüğü bitiren ziyaret #Ece Erken
HABERLERKitap Sanat Haberleri

Gündelik hayat ile matematiğin buluşması

#Levent Özbek#Müslüm’Den Çıktık Yola Matematikte Verdik Mola#Akademisyen Yayınevi
Gündelik hayat ile matematiğin buluşması

Bilim insanı Doç. Dr. Levent Özbek, ‘Müslüm’den Çıktık Yola Matematikte Verdik Mola’ kitabında gündelik hayat ile matematik ve istatistiği anlaşılır bir şekilde harmanlayarak hayata dair bir anlatı koyuyor ortaya.

Haberin Devamı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Levent Özbek, ‘Müslüm’den Çıktık Yola Matematikte Verdik Mola’ kitabında gündelik hayat ile matematik ve istatistiği anlaşılır bir şekilde harmanlayarak hayata dair bir anlatı koyuyor ortaya. Özbek, çocukluğundaki anılarının hayata bakışını nasıl biçimlendirdiğini ilgi alanları ile bağlantı kurarak anlatıyor. Anılar ve gözlemler ışığında yürüyen bu anlatı, Özbek’in toplumsal hayata dair bakış açısını da gösteriyor. Akademisyen Yayınevi’nde çıkan kitapta Özbek’in şiirleri de yazılarına renk katıyor.
Uzmanlık alanının yanı sıra psikiyatri, edebiyat, müzik, felsefe ve politika konularıyla da ilgilenen Özbek, bu alanların hem dünya görüşünün biçimlenmesindeki rolüne hem de akademik uğraşı olan matematik ve istatistik bilimi ile bağlantılarına değiniyor. Ankara sokaklarında karşılaştığı bir ayakkabı boyacısı çocuk ile olan sohbetinde ünlü matematikçi Gauss karşımıza çıkıyor. Boyacı çocuğa ayaküstü anlattığı ve kavrattığı matematik ve istatistik formülleri kitaptaki bazı yazılarında yer alıyor. Ancak bu aktarım sade ve anlaşılır bir dille günlük yaşamla bağlantı kurularak yapılıyor.

Haberin Devamı

Gündelik hayat ile matematiğin buluşması
MÜSLÜM’DEN ÇIKTIK YOLA
MATEMATİKTE VERDİK MOLA
Levent Özbek
Akademisyen Kitabevi, 2022
204 sayfa, 75 TL.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Levent Özbek#Müslüm’Den Çıktık Yola Matematikte Verdik Mola#Akademisyen Yayınevi

BAKMADAN GEÇME!

Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

#Ukrayna
1800lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın intikamı

1800'lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın 'intikamı'

#Tahiti
Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

#Hello Games

BAKMADAN GEÇME!

Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

#Ukrayna
1800lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın intikamı

1800'lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın 'intikamı'

#Tahiti
Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

#Hello Games