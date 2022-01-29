Gündelik hayat ile matematiğin buluşması

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Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Levent Özbek, ‘Müslüm’den Çıktık Yola Matematikte Verdik Mola’ kitabında gündelik hayat ile matematik ve istatistiği anlaşılır bir şekilde harmanlayarak hayata dair bir anlatı koyuyor ortaya. Özbek, çocukluğundaki anılarının hayata bakışını nasıl biçimlendirdiğini ilgi alanları ile bağlantı kurarak anlatıyor. Anılar ve gözlemler ışığında yürüyen bu anlatı, Özbek’in toplumsal hayata dair bakış açısını da gösteriyor. Akademisyen Yayınevi’nde çıkan kitapta Özbek’in şiirleri de yazılarına renk katıyor.

Uzmanlık alanının yanı sıra psikiyatri, edebiyat, müzik, felsefe ve politika konularıyla da ilgilenen Özbek, bu alanların hem dünya görüşünün biçimlenmesindeki rolüne hem de akademik uğraşı olan matematik ve istatistik bilimi ile bağlantılarına değiniyor. Ankara sokaklarında karşılaştığı bir ayakkabı boyacısı çocuk ile olan sohbetinde ünlü matematikçi Gauss karşımıza çıkıyor. Boyacı çocuğa ayaküstü anlattığı ve kavrattığı matematik ve istatistik formülleri kitaptaki bazı yazılarında yer alıyor. Ancak bu aktarım sade ve anlaşılır bir dille günlük yaşamla bağlantı kurularak yapılıyor.

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MÜSLÜM’DEN ÇIKTIK YOLAMATEMATİKTE VERDİK MOLALevent ÖzbekAkademisyen Kitabevi, 2022204 sayfa, 75 TL.