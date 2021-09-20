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Gülsin Onay’dan Bayburt’ta konser

#Gülsin Onay#BAYBURT#Konser
Gülsin Onay’dan Bayburt’ta konser

Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay, Bayburt’un Demirözü ilçesinin Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nde klasik müzik konseri verdi.

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AA-‘2021 Silletto Ödülü’ sahibi müzenin konaklama tesisi Loruhan'da önceki akşam sahne alan Onay, repertuarında Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Frederic Chopin’in yanı sıra Türk bestekar Ahmet Adnan Saygun'un eserlerine yer verdi.

Yaklaşık bir saat süren konserde Onay’ın performansı, izleyiciden büyük alkış aldı. Anadolu’nun kadim topraklarında, Dede Korkut diyarında dinleyiciyle buluşmanın gurur verici olduğunu dile getiren Onay, “Avrupa’da yılın müzesi ödülünü alan Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nin bu eşsiz atmosferinde müziği paylaşmak, dinleyicilerle tek nefes olmak benim için unutulmaz çok büyük bir mutluluk oldu” dedi.

Müzenin kurucusu Kenan Yavuz da dünyaca ünlü bir piyanisti müzelerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Çok güzel bir geceydi. Yoğun bir katılımla aynı zamanda Bayburt meydanından da eş zamanlı olarak izlendi. Olağanüstü bir yetenek. Müzemizde ağırlamaktan gurur duyduk” diye konuştu. 

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#Gülsin Onay#BAYBURT#Konser