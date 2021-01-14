Gülriz Sururi’den çocuklara ilham ve cesaret...

Bir kız çocuğuyken onu ilk gördüğüm an Mısır kraliçelerini andıran gözleri, kâkülleri ve hınzır topuzuna bakakalmış, şaşkınlıkla karışık bir hayranlık duymuştum. Televizyondan izlediğim ‘Keşanlı Ali Destanı’ndansa yıllar sonra tek hatırladığım hayal meyal görüntülerle birlikte Zilha ismiydi.

‘Sokak Kızı Irma’, ‘Kaldırım Serçesi Edith Piaf’, ‘Zilha’, ‘Zilli Zarife’ gibi tiyatro tarihimizin unutulmaz karakterlerinin unutulmaz oyuncusu Gülriz Sururi farklılıkları, mücadeleci kimliği, enerjisi ve cesaretiyle de akıllara, kalplere işlemiş bir sanatçı. Yol arkadaşı Engin Cezzar’ın deyişiyle ‘serçe bilekli, aslan yürekli’ bu kadına bir çocuk kitabının kapağında rastlayınca o ilk gördüğüm an hissettiklerimi hatırladım. Ne mutlu ki, günümüz çocuklarının da onu tanıma, hayatından ve cesaretinden ilham alma imkânı var artık.

Demet Kılıç’ın resimleyip kaleme aldığı ‘Gülriz Sururi/Serçe Bilekli, Aslan Yürekli Tiyatrocu’, Puduhepa ve Kız Kardeşleri projesi (http: //puduhepavekizkardesleri.com) kapsamında yayımlandı. Projenin amacı “Yeni yetişen kız çocuklarımızın, Anadolu topraklarından çıkmış kadınların başarı hikâyelerinden ilham alarak, güçlerinin farkına vararak, kendilerine güvenerek büyümeleri”. Projeden elde edilen gelirle kız çocuklarının eğitim masrafları karşılanıyor. Üçüncü kitaba ulaşan seride daha önce ‘Hitit Barış Kraliçesi-Puduhepa’ ve ‘Güneş’in Sırlarını Çözen Kadın-Dilhan Ege Eryurt’ ile tanıştık.

Kitapta Sururi’nin tiyatroya adım attığı ilk günden Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu yıllarına, evliliğinden ‘Keşanlı Ali Destanı’nın zorlu hazırlık günlerine uzanıyoruz.

Ne çocukken ne de büyük bir sanatçı olduğunda tükenmez bir cesaret, sonsuz bir güç sembolü olarak karşımıza çıkıyor Sururi. Tam tersine korkularından, hayal kırıklıklarından, üzüntülerinden bahsediyor samimiyetle. Babasının onu ilk kez tiyatro provalarına götürdüğü gün ne kadar korkup çekindiğini, hatta kuliste karanlık, kuytu bir köşeye saklandığını anlatıyor. Ama sonra aynı küçük kız aynadaki görüntüsüne bakıp kendisiyle yeniden tanışıyor, içindeki gücü keşfediyor adım adım. Kitaptaki şu cümleler hayata bakışını özetliyor: “Biliyorum bazen büyük hayaller korkutucu gelebilir. Ve bu çok normal! Hepimiz korkarız zaman zaman. Ama önemli olan korkmana rağmen içindeki güce güvenmek, o adımı atmak ve merakla maceraya atılmak, öyle değil mi?” Nitekim, tüm korkularına ve imkânsızlıklara rağmen Türkiye’de o güne dek benzeri yapılmamış bir oyun olan ‘Keşanlı Ali Destanı’nı sahneleme hikâyesini eşine az rastlanır bir macera öyküsü anlatır gibi anlatıyor.

“Ağaçlar ölür, ormanlar kalır. Gerçekçi, iradeli ve cesaretli olacaksınız. Cesaret insanı diri tutuyor. Ben içimdeki cesareti ve gücü 12 yaşında keşfettim” diyen Gülriz Sururi bugünün çocuklarına ilham vermeye, güller saçmaya devam ediyor.



GÜLRİZ SURURİ

SERÇE BİLEKLİ, ASLAN YÜREKLİ TİYATROCU

Demet Kılıç

Puduhepa ve Kız Karkeşleri Girişimi, 2020

32 sayfa, 45 TL.