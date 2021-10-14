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Grammy’li trompetçi Chris Botti ilk kez Ankara’da

#Grammy#Chris Botti#Trompet Efsaneleri
Grammy’li trompetçi Chris Botti ilk kez Ankara’da

Caz müziğin önemli isimlerinden Grammy ödüllü trompet sanatçısı Chris Botti, 31 Ekim’de kendi topluluğuyla birlikte ilk kez CSO Ada Ankara’da sahneye çıkacak.

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1962 yılında Oregon’da dünyaya gelen Chris Botti trompet ile 10 yaşında tanıştı. Amerika’nın en prestijli müzik okullarından birisi olan Indiana Üniversitesi’nde uzman hocalar denetiminde okuyan sanatçı, mezun olduktan sonra Arif Mardin gibi prodüktörlerin yönlendirmesiyle bir anda pop-caz kulvarında sık sık görmeye alıştığımız bir şahsiyet oldu. Sanatçı, minimalist doğaçlama yeteneği ve sahne duruşuyla Miles Davis ve Chet Baker gibi efsane isimlerle kıyaslandı. Yeni bir caz kişiliği yaratma hırsında olmayan sanatçı, yakaladığı formül ile caz-pop listelerinde sık sık yer almayı başardı.
İlk solo albümü ‘First Wish’i 1995 yılında çıkaran Chris Botti, bugüne kadar toplam 10 albüm yayımladı. Üç albümü birden Billboard Caz listesine 1 numaradan giriş yapan Chris Botti’nin bugüne dek canlı kayıt ve performans yaptığı sanatçıların arasında Frank Sinatra, Sting, Josh Groban, Andrea Bocelli, Paul Simon, Joshua Bell, Joni Mitchell, John Mayer, Michael Buble ve Aerosmith’in vokalisti Steven Tyler yer alıyor.
Chris Botti; Lee Pearson (davul), Leonardo Amuedo (gitar), Holger Marjamaa (piyano), Chad LB (saksafon), Reggie Hamilton (kontrbas), Lucia Micarelli (viyolin), Sy Smith (vokal), Veronica Swift (vokal), Jonathan Johnson’dan (vokal) oluşan grubuyla çok uzun bir aradan sonra ilk defa 31 Ekim’de Ankara’da CSO Ada sahnesinde cazseverlerle buluşacak.

 

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#Grammy#Chris Botti#Trompet Efsaneleri

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