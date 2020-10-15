Gözü kara maceraperestlere!

Bizon Raymon

Kocaman büyüteci, içinde balık kroketli sandviçleri olan yıpranmış bir çantası, şık papyonları, özel donanımlı bir ofisi var. Örümcek Cezmi adındaki kung fu ustası muhteşem yardımcısı ve içinden ok geçen havalı şapkasıysa Sherlock Holmes’u bile kıskandıracak cinsten. Tek eksiği atılacağı bir macera.

Profesyonel Maceracı Bay Penguen’in beklediği telefon, tüm bunları, boş kumbarasını ve yaklaşan kira borcunu düşünürken geliyor. Olağanüstü Nesneler Müzesi’nin sahibi Mübeccel Kemik, müzenin geleceğinin büyük büyük dedesinin müzede gizlediği hazinenin bulunmasına bağlı olduğunu söylüyor ve Bay Penguen’le Örümcek Cezmi birkaç saat içinde soluk soluğa bir maceranın göbeğinde buluyorlar kendilerini. Müzenin derinliklerine gizlenmiş yeraltı ormanındaki timsahlarla dolu nehirler, karanlık mağaralar, korkunç tüneller ve şifreler önlerindeki engellerden sadece birkaçı. Üstelik hapisten kaçan mücevher hırsızları Kasvetli Kardeşler de peşlerinde.

Bay Penguen ve Cezmi kayıp hazineyi bulup müzeyi kurtarabilecek mi? Sürpriz misafirler kim ve sadece Cezmi’nin duyduğu esrarengiz sesler de neyin nesi?

Gizem, mizah ve sürprizlerle dolu bu inanılmaz tempolu hikâyenin derinliklerindeki cevaplar gözü kara maceraperestleri bekliyor. Yazar ve illüstratör Alex T. Smith’in çizgi filmleri aratmayan güzellikteki çizimleriyle.



BAY PENGUEN

VE KAYIP HAZİNE

Alex T. Smith

Çeviren: Özlem Tutar

Hep Kitap, 2020

205 sayfa, 34 TL.









SAYFALARI SIĞINAK OLAN BİR KİTAP

Hani, defalarca okusak da doyamadığımız, sayfalarının arasını sığınak, kahramanlarını dost bellediğimiz kitaplar vardır. İşte, Bizon Raymon’un kahramanı olduğu kitapla küçük Çınar’ın ilişkisi de tam bu türden. Çınar ona dedesinden kalan bu en sevdiği kitabını bir an olsun yanından ayırmıyor; parkta, havuzda, restoranda, hatta diş doktorunda bile. Anlayacağınız Çınar’la Raymon etle tırnak gibiler. Ne zaman ki iki dostun hayatlarını apayrı yönlere savuran büyük bir talihsizlik yaşanıyor ve Raymon bir kütüphanede buluyor kendini, kitabın içinden çıkabildiğini de işte o zaman keşfediyor. Ve Raymon’ın önünde kitaplarla, yeni arkadaşlıklarla, en çok da Çınar’a duyduğu özlem ve hüzünle dolu yepyeni bir hayat başlıyor. Çınar’ı beklemekten hiç vazgeçmeyen Raymon kütüphaneci arkadaşının da desteğiyle her şeye rağmen gülmeyi, eğlenmeyi, mutlu olmayı yeniden öğreniyor. Peki ya Çınar? Şu kadarını söyleyelim, mesafelerin ve zamanın solduramadığı sevgiler, mucizelere gebedir.

Kitap sevgisi, kütüphanelerin büyüleyici dünyası, dostluğun

gücü, ayrılıklar ve yeniden kavuşmalar üzerine, muhteşem resimlerle bezeli, dokunaklı ve sürprizli

bir hikâye.



BİZON RAYMON

Lou Beauchesne

Resimleyen:

Kate Chappell

Çeviren: Olcay

Mağden Ünal

Çınar Yayınları, 2020

49 sayfa, 18 TL.