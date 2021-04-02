‘Görünenin Ardında’yı arayan sergi

Gökhan Balkan

Gökhan Balkan, Mehmet Öğüt, Özgün Şahin ve SABO’yu bir araya getiren ‘Beyond Vision/Görünenin Ardında’, Vision Art Platform tarafından çevrimiçi ve 3D olarak deneyimlenmek üzere hazırlanmış bir sergi. Ayrıca Vision Art’ın Akaretler’deki yeni mekânından sanatseverlere ulaşan ilk sergi olma özelliği de taşıyor.

Mehmet Öğüt’ün kâğıt üzerine yakma tekniğiyle oluşturduğu resimler, Özgün Şahin’in ‘Müşterek Alanda Kusursuz Tekrar’ videoları ve tuval üzerine yağlıboya çalışmaları, SABO’nun John Fowles’tan esinlenmiş ‘Magus’ serisi resimleri, Gökhan Balkan’ın kültür ve doğayı insan sonrası bir perspektifle ilişkilendiren kayıt üzerine UV baskı işleri çokdilli bir anlatı kuruyor.

Sergideki bu yöntemsel çeşitlilik, görünenin akışkan varlıkla ilişkisini sorgularken kavramsal bir birliğe kavuşuyor. ‘Beyond Vision/Görünenin Ardında’ akışın, tekrarın, dönüşümün, yaşam döngüsünün göze getirilmesinde imgenin imkânlarını sorguluyor. Bu döngü fikri Mehmet Öğüt’te ontolojik bir bağlama yerleşirken Özgün Şahin’de kentsel, Gökhan Balkan’da ekolojik, SABO’da edebi bir derinlikte köklerini buluyor. Her birinin yapıtını çok belirgin zaman algısı/ağrısı kat ediyor.

Mehmet Öğüt kibritlerin ya da hürmüzün kâğıt üzerinde bıraktığı izlerle resim yapıyor. Aslında resmi ateşin ve havanın yapmasına izin veriyor. Böylece klasik sanatın temsil geleneklerinin karşısına doğanın ustalığını yerleştiriyor. Kültür ve doğa çelişkisi tartışması Gökhan Balkan’ın işlerinde de merkezi önemde. Balkan insan merkezli tarihin dünyada bıraktığı yara izlerine bakıyor. Onun kompozisyonlarında hissedilen ritim duygusu Özgün Şahin’in işlerinde de yankı buluyor. Şahin, kaotik kent yaşamının içinde gizli geometrik düzeni ve belki de huzuru, kaleydoskopik imgelerde ve izole edilmiş anlarda yakalıyor. SABO izolasyon halinin sanrılar ve gerçekler arasında sınırları eşik haline getirdiği bir görüş deneyimine odaklanıyor. SABO’nun işinde roman kahramanının, yazarın ve ressamın zamanları farklı katmanlar oluştururken, tuvale birbirini örten izler düşürüyor.

‘Beyond Vision/ Görünenin Ardında’da yer alan farklı güzergâhlardan gelen bu dört sanatçı rastlantının, akışın ve tekrarın içinde saklı bir anlamın peşinde gibi görünüyor. Bu anlam retina üzerindeki bir leke gibi yakalandıkça kaçarken, sanatçıların yolları görünenin ötesinde, görmenin art-zamanında kesişiyor.

Detaylı bilgi için: info@visionartplatform.co / Tel: 0542 279 49 24