Görgü kurallarına dikkat eder misiniz?

Kitaplığımın üst raflarında bir kitap gözüme çarptı: ‘Yaşantımızda Görgü ve Protokol Kuralları’. İlk sayfada üniformasıyla bir Kemal Atatürk fotoğrafı.

Alttaki yazı da şu:

“İnsanları mutlu edecek tek vasıta, onları birbirine yaklaştırarak birbirlerini sevdirmek, karşılıklı her türlü ihtiyaçlarını sağlamaya yarayan hareket ve faaliyettir. Dünya barışının içinde insanlığın mutluluğu ancak bu yüksek ideal yolcularının çoğalması ve başarılı olması ile mümkün olacaktır.”

Önsöz’de görgü kurallarının önemine değiniliyor:

“Gelişen toplum hayatımızda insanların birbiriyle olan münasebetlerini devam ettirebilmeleri için mesleki bilgileri ile birlikte haraketlerinin medeni bir insana yakışır bir olgunlukta olması ve her türlü davranışlarının bazı görgü kural ve prensiplere dayanması gerekmektedir. İşte toplumsal hayatımızda sevilen, sayılan ve sözü geçen bir insan olmamız bu görgü kurallarını tam olarak bilmemize ve uygulamamıza bağlıdır. Özellikle Türk Silâhlı Kuvvetler mensuplarının millet nazarında itibar sahibi olmaları ve Türk milletinin güvenini kazanabilmelerinde görgü kurallarının payı büyüktür.”

Alttaki imza: Kara Harp Okulu.

Yayın tarihini göremedim, yayımlandığı yıl için bir ölçü olabilir.

Fiyatı: 15.00 Krş.

Kitabın ilk satırları:

Victor Hugo kitabın ve okumanın değerini şu sözlerle belirtiyor: “Dünyanın kuruluşundan beri insanlık okumaya meraklıdır. Uzun zaman doğayı okudu. Sonra bir ilerleme oldu. Ve kitaplar meydana getirildi. Bir kitap dünyadan daha geniştir. Çünkü maddeye düşünceyi katar.”

Kitap yaşamımızın her aşaması için belirleyici kurallar koyuyor.

Ben sofra adabına dikkat ederim. Görgü kurallarına da uyarım, uymayanın yüzüne bir şey söylemesem de rahatsız olurum. Bazı kitaplarda öğle yemeğinde konuşulacak konularla akşam yemeğinde konuşulacak konular bile belirlenmiştir. Doğrusu böyle bir ayrımdan yanayım.

Yemek kitaplarının en hoşuma giden bölümü bu konudaki bilgilerdir.

Turgut Kut’un önsözüyle yayımlanan, Ayşe Fahriye’nin ‘Ev Kadını’ adlı kitabı sosyete hanımlarını iğnelemesi ile de bugün bile güncelliğini koruyor. Değişmeyen alışkanlıklar sıralanıyor.

Emin Nedret İşli’nin ‘Âdâb-ı Taâm/Osmanlıca Âdâb-ı Muaşeret Kitaplarında Sofra ve Yemek’te de bu konuda görgümüzü artıracak unsurlar bulunmaktadır.

Böyle kitapların okunması şarttır, kalan özelliklerle değişen özellikleri bunlardan öğrenebiliriz. Eski kuşaklar yeni kuşaklara sofra adabını,görgü kurallarını öğretirlerdi. Bugün bu ne oranda uygulanıyor acaba...

Münif Paşa’nın sözü bir gerçeğin

ifadesidir:

“Bir adamın uygarlık derecesini, terbiye ve seviyesini anlamak için onunla bir defa bir yemek sofrasında bulunmak kâfidir.”

Görgü kurallarının tarihini okumak, ister sivil ister askeri olsun, bugün için bile öğretici bilgiler taşır.