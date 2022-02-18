GÃ¶lgesinde dinlendirmeyen ceviz aÄŸaÃ§larÄ±nÄ±n sesi

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ÃœÃ§ kadÄ±n, bir kÄ±z torun; Cemile, Elif, AyÅŸegÃ¼l, AyÅŸegÃ¼lâ€™Ã¼n kÄ±zÄ± Sezen, birlikte Sezenâ€™in anneannesi Suzanâ€™Ä± Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸ, salonun ortasÄ±na kazdÄ±klarÄ± mezarÄ±n baÅŸÄ±nda, Ã¶ldÃ¼kten sonra hÃ¢lÃ¢ bir kÃ¶tÃ¼lÃ¼k yaparsa diye tedirgin bekliyorlar. Bir yangÄ±nÄ± seyrediyoruz, sonra bir cinayeti. BÃ¶yle baÅŸlÄ±yor â€˜Cevizin ÅžarkÄ±sÄ±â€™. RÃ¼yalara giren geyikler, bÃ¼yÃ¼ler, ÅŸarkÄ± sÃ¶yleyen aÄŸaÃ§larÄ±n yanÄ±nda, kadÄ±nlarÄ± seviyor diye parÃ§alanan kadÄ±n cesetleri, dayak yiyen, tecavÃ¼ze uÄŸrayan Ã§ocuklar var bu romanda. Yani gerÃ§ek olduÄŸu kadar masal, masal olduÄŸu kadar gerÃ§ek... Sizi kendi yarattÄ±ÄŸÄ± gerÃ§ekle rÃ¼yanÄ±n, Ã¶teki dÃ¼nyayla bu dÃ¼nyanÄ±n arasÄ±ndan kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ±n ortasÄ±nda bir Ã§izgide yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor AslÄ± Tohumcu.

Bu Ã¼Ã§ kadÄ±n, bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu, ayna tutuyorlar aÄŸzÄ±na Suzanâ€™Ä±n, Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nden emin olmak iÃ§in. ArdÄ±ndan, anneleri ve anneanneleri de dahil, Ã¼Ã§ nesil kÄ±z Ã§ocuÄŸuna tecavÃ¼z eden adamÄ± da gÃ¶mÃ¼yorlar aynÄ± Ã§ukura. Bu Ã¼Ã§ nesil kadÄ±nÄ±n ilk kurbanÄ± Meryem, kim doÄŸacak kim Ã¶lecek rÃ¼yalarÄ±nda gÃ¶rÃ¼yor, sonra bir geyik girmeye baÅŸlÄ±yor rÃ¼yalarÄ±na. RÃ¼yalarÄ±nda bugÃ¼nÃ¼, geleceÄŸi gÃ¶ren, eli ÅŸifalÄ± Meryem, annesi Ã¶ldÃ¼kten sonra, kardeÅŸi Suzanâ€™Ä± doÄŸuruyor.

Ã–lÃ¼mÃ¼n yakÄ±nÄ±nda yaÅŸÄ±yor bu ailenin her ferdi, biri Ã¶lÃ¼ yÄ±kamayÄ± meslek edinip torununa el vermiÅŸ, biri mezar taÅŸÄ± ustasÄ±. AslÄ± Tohumcuâ€™nun yazdÄ±ÄŸÄ±, bu Ã¢lemler iÃ§inde gezen novellada bir ceviz aÄŸacÄ± var bahÃ§ede, gÃ¶lgesinde kimseye bir gÃ¼n bir derman vermemiÅŸ o ceviz aÄŸacÄ±nÄ±n etrafÄ±nda, sessizlikte ince ince zehirlenen ve bÃ¼yÃ¼yen ahlak var. GÃ¼nahlardan korkanlar daha bÃ¼yÃ¼k gÃ¼nahlar iÅŸliyor. YanlÄ±ÅŸ intikamlarÄ±n ucu bileyleniyor. Ã‡ocuklarÄ±n Ã§ocukluÄŸuna, hayatÄ±na tecavÃ¼z ediyor, korkuyla bÃ¼yÃ¼tÃ¼yor onlarÄ±. Kol kÄ±rÄ±lÄ±p yen iÃ§inde kalmakla yetinmiyor. Kolu kÄ±ran da iÃ§indeki yeni gÃ¶rmezden gelenler de aynÄ± insanlar.



KARDEÅžÄ°NÄ° DOÄžURAN KADINLAR

Suzan, kimseyi bir gÃ¼n bile sevmiyor. NasÄ±l sevsin ki? BÃ¶yle keskin bir Ã¶fke, nereye gider, gider kimi bulur o ok? BazÄ± hayattan alÄ±nmak istenen intikamlar o kadar bÃ¼yÃ¼k oluyor ki, yÃ¶nÃ¼ ÅŸaÅŸÄ±yor. TecavÃ¼z eden adamlardansa, tecavÃ¼ze uÄŸrayÄ±p onu doÄŸuran annesine, Ã§ocuklarÄ±na, kardeÅŸlerine kin duyuyor. Ã–fkesini muhatabÄ±na deÄŸil, maÄŸdura yÃ¶neltiyor. Ä°ntikamÄ±nÄ± onlardan alÄ±yor. Sevmeyerek, ÅŸefkat gÃ¶stermeyerek, dolaplara kapatarak, otlar kaynatarak, yataklarÄ±nÄ±n altÄ±na bÃ¼yÃ¼ler saklayarak. Ã–lÃ¼rken bile lanet okuyarak...

Tohumcuâ€™nun â€˜canavarlarÄ±ndan kurtulmaya Ã§alÄ±ÅŸan bÃ¼tÃ¼n kadÄ±nlaraâ€™ ithaf ettiÄŸi â€˜Cevizin ÅžarkÄ±sÄ±â€™nda kardeÅŸini doÄŸuran kadÄ±nlar var. Hayata annelerinin kardeÅŸi olarak, Ã¶ksÃ¼z gelmiÅŸ kÄ±z Ã§ocuklarÄ± var. AslÄ±nda bakarsanÄ±z, her yerdeler. Ã–yle Ã§ok canavar var ki gerÃ§ek hayatta da hepsiyle birden savaÅŸmak zor. Bu romanÄ± okumak da. Tohumcuâ€™nun, gerÃ§ekten daha gerÃ§ek, resim sanatÄ±ndaki hiperrealizm hissini veren Ã¼slubu, elindeki aynayÄ± bu kez bizim soluÄŸumuza tutuyor. YaÅŸÄ±yor muyuz? Ã–ldÃ¼k mÃ¼ Ã§oktan? Ã–lmediysek neden bu korkunÃ§ hikÃ¢yeler yaÅŸanmaya devam ediyor?

â€˜Cevizin ÅžarkÄ±sÄ±â€™yla mistik, karanlÄ±k bir yol aÃ§Ä±yor bize Tohumcu. Ä°Ã§inde yÃ¼rÃ¼memiz, dÃ¼ÅŸÃ¼nmemiz iÃ§in. Bu karanlÄ±k yolun da yÃ¼rÃ¼meden, bunlarla yÃ¼zleÅŸmeden, konuÅŸmadan, yazmadan bitmeyeceÄŸini bildiÄŸinden, baÅŸka yere baktÄ±rmÄ±yor sizi. Bir kasabada geÃ§en, yenip yutmasÄ± zor, katÄ± bir gerÃ§eÄŸin masalÄ± bu. DÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rseniz, birkaÃ§ gÃ¼nlÃ¼k kadÄ±n cinayetleri haberlerinin toplamÄ±. Ä°nsan haberlerden kolay kaÃ§Ä±yor Ã§Ã¼nkÃ¼, davalarÄ±n tanÄ±klÄ±klarÄ±nÄ± okurken satÄ±rlarÄ± tek tek okumak yerine insan kendini gÃ¶zÃ¼nÃ¼ kaÃ§Ä±rÄ±rken bulur ya, iÅŸte okurun gÃ¶zÃ¼nÃ¼ kaÃ§Ä±rmasÄ±na izin vermiyor Tohumcu.



CEVÄ°ZÄ°N ÅžARKISIÂ

AslÄ± Tohumcu

Ä°letiÅŸim YayÄ±nlarÄ±, 2022

59 sayfa, 18 TL.