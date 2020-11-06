‘Gölge’nizle barışmak için...

School of Younity Türkiye’nin kurucusu Pınar Boylu Gogulan imzası taşıyan ‘Siyah-Gölgen de Sensin’, okuru insanın kendinden bile gizlediği -Carl Gustav Jung’un ‘gölge arketipi’ diye tasvir ettiği- benliğinin karanlık yanıyla yüzleştirmeyi hedefliyor. Gogulan, bastırılıp gizlendikçe şiddetli çatışmalarla kendini ortaya koyan, kimliğimizin önemli bir parçası olan ‘gölge’mizin sesini duymaya, onunla kucaklaşıp barışmaya çağırıyor okuru, “Gölgen de sensin” diyor. Serinin ilk iki kitabı ‘Lacivert’ ve ‘Mor’da okurlara farkındalık basamaklarını birer birer tırmandıran şazar, ‘Siyah’la birlikte ruhunun perdesini aralama imkânı sunuyor.

İnsanın kendine ait özel alanlarını korkusuzca eşeleyen, temas eden ve uyaran bölümleri ‘Siyah’ın en can alıcı noktaları... ‘Siyah’, yeni Alman tıbbına göre bedenimizde ve ruhumuzda meydana gelen hastalıkların nedenlerinden ve bunları çözümleme yöntemlerinden bahsediyor. Soybilim üzerine derin çalışmalar yapan regresyon terapisi uzmanı Pınar Boylu Gogulan, karşılaştığı vakalara ve bizzat kendi yaşanmışlıklarına değiniyor, okuru kendi evreniyle yüzleştirmek için cesaretlendirirken öncelikle kendi siyahını tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor.

‘Siyah’, lenfoma, akciğer, karaciğer ve kalp rahatsızlıklarının yanı sıra meme kanseri gibi patolojik vakaların yeni Alman tıbbı ve modern tıp işbirliğiyle nasıl şifa bulduğunu anlatarak okuru bu sürece ortak ediyor. Bunun yanı sıra pek çok hastalığın ve alkolizm gibi bağımlılıkların hangi koşullarda ortaya çıkabileceğini öğretiyor. Anne ve baba figürleriyle ilgili travmaların tahmin dahi edemeyeceğimiz semptomlarla dışavurumu da ‘Siyah’ta bizleri bekliyor.

Kitapta duygusal ilişkilerimizde karşılaştığımız ve istemsizce, bir döngü şeklinde yaşadığımız birbirinin aynı sorunlarla ilgili oldukça ufuk açıcı bir bölüm de var. ‘Siyah’, ilişkilerimizde kendimizi neden hep aynı rolde, aynı problemlerle boğuşurken bulduğumuzu, yaşadığımız olumsuzlukların amacını ve aslında bize kötü bir pakette sunulmuş kıymetli hediyeler olduğunu fark etmemizi sağlıyor. Soyağacımızdan devraldığımız ve kaderimiz sanarak içgüdüsel olarak devam ettirdiğimiz duygusal, fiziksel ve ruhsal bağımlılıklarımız, hastalıklarımız ve korkularımızdan özgürleşme imkânı sunuyor.

SİYAH - GÖLGEN DE SENSİN

Pınar Boylu Gogulan

Libros Kitap, 2020

272 sayfa, 28 TL.