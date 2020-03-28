Gökkuşağıyla evde sanata sarıl
İstanbul Modern tüm çocukları Sarkis'in 'Gökkuşak' adlı yapıtından ilham alarak kendi gökkuşaklarını çizmeye davet ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle hepimiz gibi çocukların da evde kaldığı bu günlerde çizeceği umudun simgesi gökkuşağı resimlerinin fotoğrafları, müzenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.
İstanbul Modern, sanatı evden çıkmadan deneyimleyebilmeniz için çocukları aileleriyle birlikte keyifli bir etkinliğe çağırıyor. İngiltere’de başlayan gökkuşağı çizip pencereye asma etkinliğini Türkiye’de İstanbul Modern başlatıyor.
Pencerelerden sokağa umut yansıyacak
Müze, çocukları Sarkis’in 'Gökkuşak' adlı yapıtından ilham alarak kendi gökkuşağını çizip evlerinin penceresine yapıştırmaya davet ediyor. Çocuklar gökkuşağı resimleriyle doğanın bir mucizesini sokağa taşıyarak görenlere ümit veriyor.
İstanbul Modern, ailelerden gelen fotoğrafları müzenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Bunun için çocukların yaptığı gökkuşağı resimlerinin instagram'dan @istanbulmodern etiketiyle paylaşılması yeterli.
Etkinlikle Koronavirüs salgını nedeniyle hepimizin evlere kapandığı bu günlerde sokağa yansıyacak gökkuşağı resimleri aracılığıyla umut aşılanması amaçlanıyor.
Sarkis'in İstanbul Modern koleksiyonundaki 'Gökkuşak' adlı yapıtı.
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