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Kitap Sanat
AA
Haber Giriş: 21.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Göbeklitepe’nin kâşifi anılıyor

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Göbeklitepe’nin kâşifi anılıyor
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‘Tarihin sıfır noktası’ olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'de yürüttüğü kazı çalışmaları ve elde ettiği bulgularla tarihe ışık tutan Prof. Dr. Klaus Schmidt, vefatının 6'ncı yılında anılıyor.

Göbeklitepe ilk kez 1963 yılında İstanbul ve Chicago üniversitelerinin ortaklaşa yaptığı yüzey araştırmasıyla gündeme geldi. 1994'te bölgeyi ziyaret eden Prof. Dr. Schmidt ise Göbeklitepe'deki üst kısımlarında görünen taşların neolitik döneme ait olduğunu fark etti. Bunun üzerine 1995-2006 yıllarında Şanlıurfa Müze Müdürlüğü’nün başkanlığında, Alman Arkeoloji Enstitüsü’nden Prof. Dr. Harald Hauptmann, daha sonra Schmidt ve ekibinin katılımıyla kesintisiz kazı çalışmaları başladı. Göbeklitepe'de sürdürülen kazı çalışmalarının başkanlık görevi 2007 yılında Prof. Dr. Schmidt'e verildi. Schmidt başkanlığında Göbeklitepe'de gerçekleşen kazılarda insanlık tarihi için önemli ipuçları ortaya konuldu.

Göbeklitepe’nin kâşifi anılıyor
Prof. Dr. Klaus Schmidt

DÜNYANIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Elde edilen buluntularda bölgenin ‘tarihin sıfır noktası’ olarak nitelendirilmesi, dünyanın gözünün bölgeye çevrilmesine neden oldu. Ünü kısa sürede sınırları aşan örenyeri 2011 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi geçici listesine alındı. Kazı Başkanı Schmidt, Göbeklitepe'nin kalıcı miras listesine geçmesi noktasında ilgili kurumlarla uyumlu bir şekilde çalışmalara destek verdi.

Prof. Dr. Schmidt, tatil için gittiği Almanya'da 20 Temmuz 2014'te geçirdiği kalp krizi sonucu 61 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi 25 Temmuz 2014'te Almanya'nın Diebach kentinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

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