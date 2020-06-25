George RR Martin ‘Kış Rüzgarları’nı tamamlamak üzere...

‘Taht Oyunları’ adıyla TV dizisine de uyarlanan, milyonlarca seyirciyi ve okuru peşinden sürükleyen serinin yaratıcısı George R.R. Martin sosyal medyada paylaştığı blog yazısında uzun zamandır beklenen altıncı romanı 2021’de bitirmeyi planladığını açıkladı. 71 yaşındaki yazar, bu zorunlu izolasyonun kitabın ilerlemesine yaradığını söyledi: “Dün yeni bir bölümü tamamladım, üç gün önce bir başka bölüm, geçen hafta da bir başka bölümü bitirmiştim... Ama hayır, bu kitap yarın bitecek ve haftaya basılacak anlamına gelmiyor. Yapacak daha çok iş var” yazdı. (The Guardian)