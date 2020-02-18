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HaberlerGenco Erkal ve Ayşegül Yüksel, Ankara’da sanatseverlerle buluşuyor
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Kitap Sanat
Haber Giriş: 18.02.2020 - 12:02,Son Güncelleme:/

Genco Erkal ve Ayşegül Yüksel, Ankara’da sanatseverlerle buluşuyor

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Genco Erkal ve Ayşegül Yüksel, Ankara’da sanatseverlerle buluşuyor

Genco Erkal ve Ayşegül Yüksel, Ankara Kırmızı Kedi’de sanatseverlerle bir araya geliyor.

Meslek yaşamında 60 yılı geride bırakan, Dostlar Tiyatrosu’nun kurucusu, usta oyuncu Genco Erkal ile tiyatro yazarı, akademisyen ve eleştirmen Ayşegül Yüksel, Ankara Kırmızı Kedi’de sanatseverlerle buluşuyor.
12 Şubat Çarşamba günü saat 15.00’te başlayacak imza gününde Erkal ve Yüksel, Ayşegül Yüksel’in hazırladığı Güneşin Sofrasında - Genco Erkal’ın Dostlar Tiyatrosu Serüveni adlı kitabı da sevenleri için imzalayacaklar.

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